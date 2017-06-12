Василий Уткин: Возвращение Бердыева в Казань делает «Рубин» очень серьезной силой
Известный комментатор Василий Уткин оценил шансы «Рубина» на чемпионство в новом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Всё дело в том, что сейчас в российском футболе важно не то, какие команды смогут вобрать в себя серьёзные возможности. Важно, что есть команды, которые такие возможности теряют. И общая картина довольно сложная. Думаю, что в этой ситуации у «Рубина» в следующем сезоне появляются хорошие шансы, поскольку Курбан Бердыев славится своим прагматизмом. А прагматизм именно в такие эпохи является залогом успеха.
Другое дело, что лично я никогда не относился к Бердыеву как к человеку, который практикует единственный стиль игры. Мне кажется, что за годы своей работы в «Рубине» он демонстрировал довольно разные тактические построения и определенные моральные вещи. Тем не менее, я думаю, что его возвращение в Казань делает «Рубин» очень серьезной силой.
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