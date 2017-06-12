Жулиано: Очень рад тому, как играю и развиваюсь в «Зените»
Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано подвел итоги своего первого сезона в российском клубе.
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— Мы хорошо играли в Лиге Европы. Лично у меня была очень важная роль в команде. В чемпионате России нам пришлось догонять конкурентов, потому что в первой части сезона мы выступали в двух турнирах, и это усложнило нам жизнь.
— Можно сказать, что «Зенит» был хорошим выбором?
— Я очень рад, особенно своей игре и развитию. Мне нравится принимать новые вызовы. Возвращение в Восточную Европу, игра за более статусный клуб, который играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы и хорошо организован — всем этим я доволен. Жить в этом городе — фантастика за исключением холодов зимой.
— Вам нравится в
— Очень. Здесь, конечно, больше движения чем в
Напомним, бразилец перешел в «Зенит» из «Гремио» летом 2016 года. Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Контракт полузащитника действует до 30 июня 2020 года.
В чемпионате России Жулиано провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Также 27-летний футболист стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы. Бразилец забил восемь голов и разделил первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.
За время выступлений в «Зените» Жулиано дважды вызывался в сборную Бразилии и провел за нее три матча. Всего на счету полузащитника 12 игр в составе национальной команды.
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