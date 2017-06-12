Жулиано: Очень рад тому, как играю и развиваюсь в «Зените»

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— Мы хорошо играли в Лиге Европы. Лично у меня была очень важная роль в команде. В чемпионате России нам пришлось догонять конкурентов, потому что в первой части сезона мы выступали в двух турнирах, и это усложнило нам жизнь.

— Можно сказать, что «Зенит» был хорошим выбором?

— Я очень рад, особенно своей игре и развитию. Мне нравится принимать новые вызовы. Возвращение в Восточную Европу, игра за более статусный клуб, который играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы и хорошо организован — всем этим я доволен. Жить в этом городе — фантастика за исключением холодов зимой.

— Вам нравится в Санкт-Петербурге?

— Очень. Здесь, конечно, больше движения чем в Порту-Алегри, Куритибе и других бразильских городах. В Петербурге шесть миллионов жителей, это очень красивый и исторический город. Тут несколько музеев и хороших ресторанов. В магазинах легко найти людей, говорящих по-английски. Температура всегда хорошая, здесь бывают белые ночи, когда на улице светло 24 часа в сутки и не темнеет. Тем, кто никогда не видел город, стоит сюда приехать, — приводит слова Жулиано Zero Hora.

Напомним, бразилец перешел в «Зенит» из «Гремио» летом 2016 года. Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Контракт полузащитника действует до 30 июня 2020 года.

В чемпионате России Жулиано провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Также 27-летний футболист стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы. Бразилец забил восемь голов и разделил первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ромы» Эдином Джеко.

За время выступлений в «Зените» Жулиано дважды вызывался в сборную Бразилии и провел за нее три матча. Всего на счету полузащитника 12 игр в составе национальной команды.