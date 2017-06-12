10 вещей, которые точно ждут «Рубин» с Курбаном Бердыевым
Самый простой прогноз межсезонья.
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Каждый раз, когда Курбан Бердыев возглавляет
Слухи
Там, где трудится Бердыев, не стоит рассчитывать на открытость рабочего процесса, поэтому вопросов будет возникать много. Разделим их на периоды.
Первая волна: сколько знакомых Бердыева по прежней команде перейдут в «Рубин»? Вторая волна: какое влияние он будет иметь в руководстве, учитывая, что сейчас «Рубином» снова управляет семья Шаймиевых. Третья волна: какой у «Рубина» бюджет? Вечное: когда Бердыев на самом деле принял решение вернуться в Казань? В начале весны, в апреле? А потом уже и до слухов о сборной недалеко….
5−3−2
Работоспособные края, низкий центр, медленная игра и один технарь в центре полузащиты, который отвечает за ускорение мяча по пути в атаку. Мы это видели везде, где работал Бердыев, и везде это работало. Сработает ещё раз.
Активная и непрозрачная трансферная кампания
Умение приводить в команду хороших футболистов бесплатно — одна из составляющих успеха туркменского тренера. Владимир Гранат — done, сумма трансфера не сообщается. Сослан Джанаев — done, бесплатно. Дмитрий Полоз, Александр Ерохин — standby. Сердар Азмун заслуживает отдельного пункта.
Дело в том, что «Рубин» не может позволить себе серьёзных трат. Как объясняет президент клуба, деньги есть, но ФФП не позволяет их вкладывать, так как клуб сильно выбивается из норм финансового
Сердар Азмун
Вы же не забыли, как следователи пришли в Казани в отель к «Ростову», чтобы допросить Азмуна? «Рубин» боролся за игрока до последнего. И проиграл. Трудно придумать худший способ покинуть команду. Но даже такой уход не ставит крест на возвращении… «Когда Азмун вернётся в Казань, я ему пожму руку и скажу: с возвращением!», — Ильсур Метшин. Нужны ещё комментарии?
Чистка состава
Максим Лестьенн, Алекс Сонг — как вы оцениваете их шансы ужиться с тренером, который строит игру на дисциплине и самоотдаче? А есть ещё Серхио Санчес, а также Майо Цакташ и Карлос Самбрано, которые не поехали на первый сбор. Возможно, клуб попытается избавиться от всего наследия прошлого тренера.
Это будет трудно, потому что футболисты с большими зарплатами провели плохой сезон — легко догадаться, каким спросом они будут пользоваться на трансферном рынке. Аренды, разрыв контракта по обоюдному соглашению — мы всё это увидим. Но мы также увидим, как
Переход клуба из муниципальной собственности в частную
Это не связано с Бердыевым напрямую. Но компания «ТАИФ», которая является главным спонсором «Рубина», предпринимает шаги к тому, чтобы стать единоличным собственником клуба. Это компания Шаймиевых, новый президент «Рубина» Радик Шаймиев — один из её акционеров, а возвращение тренера многие связывают с возвращением Шаймиевым к управлению клубом. На данный момент клуб является муниципальной собственностью. На самом деле, смена юридической организации может затянуться надолго, трудно дать конкретные сроки — их не знают и в клубе. Можно говорить о последовательной работе в этом направлении.
Место в еврокубках
Команды, которые тренирует Бердыев, не выходят на проектную мощность в первый сезон. Перестройка касается не только тактики и состава, но и работы всех структур клуба, этот процесс тянется достаточно долго. Поэтому в первый год, как правило, можно увидеть скелет будущей команды. Учитывая текущий состав и анонсированное сокращение бюджета (ради ФФП), «Рубин» рановато считать претендентом на победу в чемпионате. А вот зона еврокубков от него не уйдёт.
Сухая серия Рыжикова
«Ростов» занял шестое место, но по пропущенным голам он на втором. 18 в 30 матчах. Сухая серия Никиты Медведева в 988 минут — это, конечно, уникально и очень много, но в целом для команды Бердыева играть на ноль — это нормально. Сослан Джанаев пока восстанавливается, и, вероятно, пропустит часть сезона, поэтому в начале тащить придётся Рыжикову.
Гол Карадениза
Да, это уже похоже на гадание на заварке (или на чём сейчас модно гадать?). Но как это было бы красиво! Карадениз — один из тех героев первого чемпионства в 2008 году, тот, с кем ассоциируется «Рубин» в последний годы. Этот сезон он провёл на скамейке, на найдя общий язык с тренером. Потом назвал сезон «пустым» и сказал, что команда не боролась. Он не ушёл зимой, когда, по его словам, Хави Грасия хотел, чтобы его не было в команде, и дождался возвращения Бердыева. Караденизу 37 лет, это значит, что его следующий гол будет иметь огромное значение и для футболиста, и для «Рубина».
Дядюн в сборной
Ну ладно, может и нет. Но пример Александра Бухаров слишком свеж, чтобы можно было просто отмахнуться от форварда, которому Бердыев решил дать шанс себя проявить. Можно предположить, что Владимир Дядюн не будет игроком старта, но в отведённое время начнёт дисциплинированно выполнять на поле узкий круг задач, много перемещаться без мяча, вернёт форму, забьёт пару голов и привлечёт внимание «Зенита».
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