Жулиано рассказал бразильским СМИ, что ему очень нравится жить в Петербурге

«Мы играли в Лиге Европы, и у меня была очень важная роль. В чемпионате России «Зениту» пришлось догонять соперников, потому что в первой части сезона мы играли на два фронта, и это немного осложнило нам жизнь. Что касается выбора, в моей карьере мне нравится развиваться и принимать новые вызовы. Возможность играть в Восточной Европе, на этот раз в более большой команде, которая выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы, имеет хорошую инфраструктуру, всё это делало меня очень довольным.

Возвращение в сборную? Два года работы дали мне возможность вернуться в национальную команду. Когда Тите снова вызвал меня, я провёл за «Зенит» лишь одну игру. Я продолжал много работать в России, ведь в Бразилии всегда появляются новые игроки, но я уверен в себе.

Что касается жизни в Санкт-Петербурге, мне здесь очень нравится. Конечно, тут больше движения, чем в Порто-Алегри и Куритиба, городах, в которых я жил раньше в Бразилии. Тут проживает 6 млн человек, это очень красивый и исторический город. Есть несколько музеев и хороших ресторанов. В торговле легко найти людей, говорящих на английском языке. Температура здесь хорошая, а также бывают белые ночи. 24 часа в сутки на улице светло и не темнеет. Для тех, кто этого никогда не видел, стоит приехать и посмотреть, — цитирует Жулиано Zero Hora.

Полузащитник «Зенита» вышел на поле в составе сборной Бразилии в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Встреча состоялась 9 июня.