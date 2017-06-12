Жулиано рассказал бразильским СМИ, что ему очень нравится жить в Петербурге
Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в беседе с бразильскими СМИ рассказал о жизни в
Санкт-Петербурге, о своей карьере в питерском клубе и вызове в сборную Бразилии.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы играли в Лиге Европы, и у меня была очень важная роль. В чемпионате России «Зениту» пришлось догонять соперников, потому что в первой части сезона мы играли на два фронта, и это немного осложнило нам жизнь. Что касается выбора, в моей карьере мне нравится развиваться и принимать новые вызовы. Возможность играть в Восточной Европе, на этот раз в более большой команде, которая выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы, имеет хорошую инфраструктуру, всё это делало меня очень довольным.
Возвращение в сборную? Два года работы дали мне возможность вернуться в национальную команду. Когда Тите снова вызвал меня, я провёл за «Зенит» лишь одну игру. Я продолжал много работать в России, ведь в Бразилии всегда появляются новые игроки, но я уверен в себе.
Что касается жизни в
Полузащитник «Зенита» вышел на поле в составе сборной Бразилии в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Встреча состоялась 9 июня.
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