«Мы медленно узнаём новые стадионы. Больше всего моё внимание привлекла арена в Краснодаре, она очень красивая и современная. У «Спартака» тоже крутой стадион. Всё это повысило уровень российской лиги. Москва — очень большой город с большим трафиком, очень сложно выйти из дома.

Почему решил вернуться в восточную Европу после опыта в «Шахтёре»? «Спартак» представил очень хорошее предложение и проект, чтобы сделать сильную команду, чтобы выиграть чемпионат спустя 16 лет без титулов. Мы этого достигли.

Что можно ожидать от российских болельщиков? В России спорт номер один — хоккей, но футбол тоже очень популярен. Моя команда, «Спартак», имеет очень много фанатов. На все домашние игры ходят по крайней мере 30 тысяч болельщиков. Я думаю, Россия сможет провести чемпионат мира, это будет большая вечеринка. После взрыва в метро все были расстроены. Но это может произойти в любом месте. Я нахожу эту страну очень безопасной. Везде, где вы идёте, есть металлические детекторы.



Что касается сборной Бразилии, то надежда вернуться всегда есть, потому что я делаю хорошую работу. Я должен хорошо делать в «Спартаке» свою работу и ждать. Всегда есть надежда, — цитирует хавбека Zera Hora.