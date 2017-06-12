«Динамо» в Австрии сыграет с «Карабахом» и второй командой «Баварии»
Определились соперники московского «Динамо» по спаррингам в рамках сбора
бело-голубых в Австрии.
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Подопечные Юрия Калитвинцева проведут второй предсезонный сбор в Австрии с 21 июня по 5 июля.
25 июня «Динамо» сыграют с четвертым клубом второй по силе австрийской лиги — «Ваккер Инсбрук», 28-го числа — с чемпионом Азербайджана «Карабахом», а на следующий день — со второй командой «Баварии».
1 июля москвичи проведут контрольным поединок с лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», а 4-го — с чемпионом Албании «Кукеси».
В настоящий момент «Динамо» готовится к сезону в
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