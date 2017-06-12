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12 июня 2017, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Динамо» в Австрии сыграет с «Карабахом» и второй командой «Баварии»

Определились соперники московского «Динамо» по спаррингам в рамках сбора бело-голубых в Австрии.

Определились соперники московского Динамо по <span class=error>спаррингам</span> в рамках сбора <nobr>бело-голубых</nobr> в Австрии. Увеличить
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Подопечные Юрия Калитвинцева проведут второй предсезонный сбор в Австрии с 21 июня по 5 июля.

25 июня «Динамо» сыграют с четвертым клубом второй по силе австрийской лиги — «Ваккер Инсбрук», 28-го числа — с чемпионом Азербайджана «Карабахом», а на следующий день — со второй командой «Баварии».

1 июля москвичи проведут контрольным поединок с лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», а 4-го — с чемпионом Албании «Кукеси».

В настоящий момент «Динамо» готовится к сезону в премьер-лиге в болгарской Варне.

Динамо М
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Новости Премьер-лиги

«Динамо» сыграет товарищеские матчи с «Карабахом» и «Лудогорцем»

«Динамо» сыграет товарищеские матчи с «Карабахом» и «Лудогорцем»

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Динамо» на втором учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Австрии, проведет товарищеские матчи с чемпионом Азербайджана «Карабахом» и лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
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