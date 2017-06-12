Паршивлюк заявил, что знал о приходе Кучука, это сыграло роль при выборе ФК «Ростов»

«Ростов» объявил о подписании контрактов с Паршивлюком и Кучуком 9 июня.

«То, что придет Леонид Кучук, я знал. Мне сказали, что он был очень заинтересован (в моих услугах). Это было немаловажным фактором. Важно, когда тренер хочет тебя видеть в команде. Перестройка в команде тоже была предсказуема. Это ничего не меняет. У “Ростова” амбициозное руководство. Оно обещало, что команда не будет где-то внизу в таблице, что придут новые футболисты, и клуб будет достойно выступать. Каждый сезон говорят, что “Ростову” крышка, но он всегда дает бой», — сказал Паршивлюк в интервью клубной пресс-службе, видеозапись которого опубликована на канале «Ростова» на Youtube.

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Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду «красно-белых» выступал с 2007 по 2016 год и трижды в ее составе стал вице-чемпионом России.

«Я говорил, что если я буду нужен “Спартаку”, то не представляю себя в другом клубе. Но я оказался не нужен “Спартаку”. А играть надо, надо искать новые места. И сейчас я себя легко представляю в майке практически любой команды чемпионата России, кроме одной, всем известной», — добавил игрок.

Он также признался, что основной причиной ухода из «Анжи» стала тоска по семье, которую 28-летний футболист не мог видеть так часто, как хотелось бы. «Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от “Ростова”. Встретился с руководством клуба и быстро принял решение», — пояснил Паршивлюк.