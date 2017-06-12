Паршивлюк заявил, что знал о приходе Кучука, это сыграло роль при выборе ФК «Ростов»
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Защитник Сергей Паршивлюк заявил, что заранее знал о приходе Леонида Кучука на пост главного тренера «Ростова», и это сыграло определенную роль при решении футболиста перейти в футбольный клуб.
«Ростов» объявил о подписании контрактов с Паршивлюком и Кучуком 9 июня.
«То, что придет Леонид Кучук, я знал. Мне сказали, что он был очень заинтересован (в моих услугах). Это было немаловажным фактором. Важно, когда тренер хочет тебя видеть в команде. Перестройка в команде тоже была предсказуема. Это ничего не меняет. У “Ростова” амбициозное руководство. Оно обещало, что команда не будет
Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду «красно-белых» выступал с 2007 по 2016 год и трижды в ее составе стал
«Я говорил, что если я буду нужен “Спартаку”, то не представляю себя в другом клубе. Но я оказался не нужен “Спартаку”. А играть надо, надо искать новые места. И сейчас я себя легко представляю в майке практически любой команды чемпионата России, кроме одной, всем известной», — добавил игрок.
Он также признался, что основной причиной ухода из «Анжи» стала тоска по семье, которую 28-летний футболист не мог видеть так часто, как хотелось бы. «Встал вопрос о смене команды. Самое конкретное предложение было от “Ростова”. Встретился с руководством клуба и быстро принял решение», — пояснил Паршивлюк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter