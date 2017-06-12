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«Спартак»: контракты для Карреры и Зобнина

«Спартак» пока не особо активничает на трансферном рынке. Однако работа ведётся — продлены контракты с Массимо Каррерой и Романом Зобниным. Кроме того, красно-белые сделали запрос в «Брюгге» по трансферу нападающего Хосе Искьердо. Клуб хочет выручить за своего игрока 15 млн евро. Также ведутся переговоры с экс-защитником «Интера» и сборной Уругвая Альваро Перейрой, контракт которого с «Эстудиантесом» истекает в конце июня.



Нешуточная борьба может разгореться между «Спартаком» и «Зенитом» за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. «Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

ЦСКА: интерес «Арсенала» к Головину

Потихоньку включается в трансферную гонку вооружений ЦСКА. «Армейцы» проявляют интерес к 22-летнему защитнику «Эшторила» Аилтону Феррейре, который оценивается в 3 млн евро. Переговоры, однако, могут быть сложными. Во-первых, интерес к игроку также проявляет «Бенфика». Во-вторых, «Эшторилу» принадлежит лишь 45% прав на игрока, 15% — у «Флуминенсе», остальные находятся у третьих лиц.



А пока главные новости — продление контрактов на год с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем и интерес лондонского «Арсенала» к Александру Головину.

«Зенит»: прощание с Данни

Продолжаются большие перемены в «Зените». В Санкт-Петербург сватают половину серии А и даже Златана Ибрагимовича, который стал свободным агентом.

Однако пока штаб Константина Сарсании ограничивается скромными трансферами — вслед за Кристианом Нобоа «Зенит» подписал своего воспитанника Дениса Терентьева, контракт рассчитан на три года и предусматривает опцию продления ещё на два.



А вот Доменико Кришито, кажется, собрался обратно в Италию. Об этом защитник рассказал в интервью Tuttomercatoweb, заявив, что остановил переговоры с «Зенитом» о продлении контракта. По его словам, никаких признаков продления соглашения нет. Пятилетний договор своему бывшему игроку предложил «Дженоа». Многолетний лидер «Зенита» Мигел Данни также покинул команду — пролонгация контракта ему не была предложена.

Также «Зенит» проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику «Шанхай Шэньхуа» Фреди Гуарину. Трансфер оценивается в 6,5 млн евро. В сфере интересов находится и 22-летний защитник новичка Серии А СПАЛа Франческо Викари. Также в сфере интересов сине-бело-голубых — полузащитник «Баварии» Дуглас Коста, защитник «Интера» Джейсон Мурильо и оборонец «Ромы» Федерико Фасио.

«Локомотив»: А. Миранчук остаётся

«Локо» выполнил одну из главных задач этого лета, продлив контракт с Алексеем Миранчуком. Однако в остальном трансферные планы «железнодорожников» пока находятся под завесой тайны. Неизвестно, будет ли выкуплен у «Краснодара» контракт Ари. А вот Ренат Янбаев покинул клуб, став свободным агентом. Также сообщается об интересе красно-зеленых к полузащитнику «Уотфорда» Уче Агбо. Как сообщает Score Nigeria, «железнодорожники» предложили 21-летнему игроку контракт с зарплатой € 80 тыс. в месяц. Сам Агбо подтвердил, что получил предложение от российского клуба, но хочет пройти предсезонную подготовку с «Уотфордом».

«Ростов»: великое переселение в Казань

«Ростов» продолжает массовую распродажу. Вслед за Бердыевым команду покинул сразу ряд игроков — Сослан Джанаев, Никита Медведев, Сесар Навас и Владимир Гранат.



Место Бердыева занял Леонид Кучук, вслед за ним в команду пришли Сергей Песьяков, Илья Абаев, Сергей Паршивлюк и защитник польского «Леха» Мацей Вилюш.



Нет никаких сомнений, что команду покинет и Сердар Азмун. Самый очевидный вариант продолжения его карьеры вы и сами прекрасно знаете. Однако The Sun утверждает, что интерес к иранцу проявляет «Селтик» и лично Брендан Роджерс, ищущий замену Мусса Дембеле, который с большой долей вероятности летом покинет Шотландию.

«Рубин»: великое переселение с Дона

На пару с «Ростовом» «Рубин» — главный ньюсмейкер прошедшей недели. С берегов Дона в Казань перекочевали Бердыев, сменивший уволенного Хави Грасию, Джанаев и Гранат.

«Анжи»: плюс Солосин и Мамтов

Махачкалинцы закупились оптом. Клуб продлил контракт с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год, а также пополнил состав голкипером Алексеем Солосиным («Томь»), защитником Игорем Удалым («СКА-Хабаровск») и нападающим Хасаном Мамтовым («Тюмень»).

«Арсенал»: Божович вместо Кирьякова?

«Арсенал» пока не активировал трансферную кампанию. Пока сообщается лишь о том, что место Сергея Кирьякова может возглавить хорошо всем знакомый Миодраг Божович.

«Тосно»: большая закупка

Дебютант Премьер-Лиги продолжает закупку перед самым важным сезоном в истории клуба. Команду пополнил 26-летний хорватский нападающий Анте Вукушич. Статистика не особо впечатляет — 0 голов в прошлом сезоне во второй Бундеслиге, 2 — в позапрошлом. Но может селекционеры «Тосно» знают что-то, чего не знаем мы?

Также подписан контракт с 25-летним полузащитником «Химок» Яном Казаевым и голкипером «Енисея» Михаилом Опариным.

«СКА-Хабаровск»: минус 12 игроков