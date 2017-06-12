Кто последний на автобус Ростов — Казань? Все трансферы РФПЛ: таблица
Последние трансферные новости РФПЛ: интерес «Спартака» к Перейре, массовый переход из «Ростова» в «Рубин» и слухи о Головине и «Арсенале».
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«Спартак»: контракты для Карреры и Зобнина
«Спартак» пока не особо активничает на трансферном рынке. Однако работа ведётся — продлены контракты с Массимо Каррерой и Романом Зобниным. Кроме того,
Нешуточная борьба может разгореться между «Спартаком» и «Зенитом» за полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. «Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому
ЦСКА: интерес «Арсенала» к Головину
Потихоньку включается в трансферную гонку вооружений ЦСКА. «Армейцы» проявляют интерес к 22-летнему защитнику «Эшторила» Аилтону Феррейре, который оценивается в 3 млн евро. Переговоры, однако, могут быть сложными.
А пока главные новости — продление контрактов на год с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем и интерес лондонского «Арсенала» к Александру Головину.
«Зенит»: прощание с Данни
Продолжаются большие перемены в «Зените». В
Однако пока штаб Константина Сарсании ограничивается скромными трансферами — вслед за Кристианом Нобоа «Зенит» подписал своего воспитанника Дениса Терентьева, контракт рассчитан на три года и предусматривает опцию продления ещё на два.
А вот Доменико Кришито, кажется, собрался обратно в Италию. Об этом защитник рассказал в интервью Tuttomercatoweb, заявив, что остановил переговоры с «Зенитом» о продлении контракта. По его словам, никаких признаков продления соглашения нет. Пятилетний договор своему бывшему игроку предложил «Дженоа». Многолетний лидер «Зенита» Мигел Данни также покинул команду — пролонгация контракта ему не была предложена.
Также «Зенит» проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику «Шанхай Шэньхуа» Фреди Гуарину. Трансфер оценивается в 6,5 млн евро. В сфере интересов находится и 22-летний защитник новичка Серии А СПАЛа Франческо Викари. Также в сфере интересов
«Локомотив»: А. Миранчук остаётся
«Локо» выполнил одну из главных задач этого лета, продлив контракт с Алексеем Миранчуком. Однако в остальном трансферные планы «железнодорожников» пока находятся под завесой тайны. Неизвестно, будет ли выкуплен у «Краснодара» контракт Ари. А вот Ренат Янбаев покинул клуб, став свободным агентом. Также сообщается об интересе
«Ростов»: великое переселение в Казань
«Ростов» продолжает массовую распродажу. Вслед за Бердыевым команду покинул сразу ряд игроков — Сослан Джанаев, Никита Медведев, Сесар Навас и Владимир Гранат.
Место Бердыева занял Леонид Кучук, вслед за ним в команду пришли Сергей Песьяков, Илья Абаев, Сергей Паршивлюк и защитник польского «Леха» Мацей Вилюш.
Нет никаких сомнений, что команду покинет и Сердар Азмун. Самый очевидный вариант продолжения его карьеры вы и сами прекрасно знаете. Однако The Sun утверждает, что интерес к иранцу проявляет «Селтик» и лично Брендан Роджерс, ищущий замену Мусса Дембеле, который с большой долей вероятности летом покинет Шотландию.
«Рубин»: великое переселение с Дона
На пару с «Ростовом» «Рубин» — главный ньюсмейкер прошедшей недели. С берегов Дона в Казань перекочевали Бердыев, сменивший уволенного Хави Грасию, Джанаев и Гранат.
«Анжи»: плюс Солосин и Мамтов
Махачкалинцы закупились оптом. Клуб продлил контракт с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год, а также пополнил состав голкипером Алексеем Солосиным («Томь»), защитником Игорем Удалым («СКА-Хабаровск») и нападающим Хасаном Мамтовым («Тюмень»).
«Арсенал»: Божович вместо Кирьякова?
«Арсенал» пока не активировал трансферную кампанию. Пока сообщается лишь о том, что место Сергея Кирьякова может возглавить хорошо всем знакомый Миодраг Божович.
«Тосно»: большая закупка
Дебютант
Также подписан контракт с 25-летним полузащитником «Химок» Яном Казаевым и голкипером «Енисея» Михаилом Опариным.
«СКА-Хабаровск»: минус 12 игроков
Другой новичок РФПЛ, «СКА-Хабаровск», пока освобождается от лишних футболистов. Руководство клуба приняло решение расстаться сразу с 12 игроками. Ряды новичка российской
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