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12 июня 2017, 12:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Рубин» проведет товарищеские матчи с «Марибором» и «Целе» на сборе в Австрии

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Казанский «Рубин» на сборе в Австрии запланировал два контрольных матча со словенскими клубами «Марибор» и «Целе», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

Встреча с «Марибором» запланирована на 16 июня. С «Целе» казанцы встретятся 20-го числа.

«Марибор» в минувшем сезоне в 14-й раз стал чемпионом Словении. «Целе» занял 5-е место. «Рубин» в чемпионате России финишировал на девятой строчке.

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