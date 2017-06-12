ФК «Рубин» проведет товарищеские матчи с «Марибором» и «Целе» на сборе в Австрии

Встреча с «Марибором» запланирована на 16 июня. С «Целе» казанцы встретятся 20-го числа.

«Марибор» в минувшем сезоне в 14-й раз стал чемпионом Словении. «Целе» занял 5-е место. «Рубин» в чемпионате России финишировал на девятой строчке.