ФК «Рубин» проведет товарищеские матчи с «Марибором» и «Целе» на сборе в Австрии
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Казанский «Рубин» на сборе в Австрии запланировал два контрольных матча со словенскими клубами «Марибор» и «Целе», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Встреча с «Марибором» запланирована на 16 июня. С «Целе» казанцы встретятся 20-го числа.
«Марибор» в минувшем сезоне в 14-й раз стал чемпионом Словении. «Целе» занял 5-е место. «Рубин» в чемпионате России финишировал на девятой строчке.
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