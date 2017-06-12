«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр
Футболисты московского «Спартака» вышли из отпуска.
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Руководили процессом глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб нашего клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.
Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков — Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.
14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.
Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России. Всем им также предстоит пройти медицинское обследование.
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