«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Первые десять спартаковцев прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое по традиции состоялось в Клинике спортивной медицины. Серию тестов в понедельник прошли Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев. Напомним, что Зуев вернулся из аренды в «Крылья Советов», а у Гулиева завершился срок аренды в «Анжи».

Руководили процессом глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб нашего клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.



Завтра медобследование пройдет вторая группа игроков — Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.

14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.



Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России. Всем им также предстоит пройти медицинское обследование.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Подготовка к новому сезону стартовала! Спартаковцы начали с медобследования ?⚪?<br>▶ <a href="https://t.co/PHT6B2Iogg">https://t.co/PHT6B2Iogg</a> <a href="https://t.co/gVKHd1uwwO">pic.twitter.com/gVKHd1uwwO</a></p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/874187109472522240">12 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>