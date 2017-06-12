«Урал» проведет несколько матчей РФПЛ на новом стадионе в апреле или мае 2018 года
МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. «Урал» проведет несколько тестовых матчей на «Екатеринбург-Арене» в рамках Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) в апреле или мае следующего года, эти игры будут носить тестовый характер в преддверии чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
Работы по реконструкции «Екатеринбург-Арены» планируется завершить осенью текущего года.
«Да, мы проведем тестовые матчи в рамках чемпионата России, скорее всего, это будет апрель или май 2018 года. Соперники и точные даты еще неизвестны, стадион будет сдан только в декабре, поэтому информация будет позже», — сказал Иванов.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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