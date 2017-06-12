«Урал» проведет несколько матчей РФПЛ на новом стадионе в апреле или мае 2018 года

Работы по реконструкции «Екатеринбург-Арены» планируется завершить осенью текущего года.

«Да, мы проведем тестовые матчи в рамках чемпионата России, скорее всего, это будет апрель или май 2018 года. Соперники и точные даты еще неизвестны, стадион будет сдан только в декабре, поэтому информация будет позже», — сказал Иванов.