«Динамо» сыграет товарищеские матчи с «Карабахом» и «Лудогорцем»

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С «Карабахом» динамовцы сыграют 28 июня, а с «Лудогорцем» — 1 июля. Также москвичи проведут контрольные игры с клубами «Ваккер Инсбрук» (Австрия, 25 июня), второй командой мюнхенской «Баварии» (29 июня) и чемпионом Албании «Кукеси» — 4 июля.

«Динамо», в минувшем сезоне ставшее победителем первенства ФНЛ и вышедшее в РФПЛ, начнет второй сбор 21 июня, а вернется из Австрии 5 июля.