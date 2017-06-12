«Динамо» сыграет товарищеские матчи с «Карабахом» и «Лудогорцем»
МОСКВА, 12 июн —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Динамо» на втором учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Австрии, проведет товарищеские матчи с чемпионом Азербайджана «Карабахом» и лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
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С «Карабахом» динамовцы сыграют 28 июня, а с «Лудогорцем» — 1 июля. Также москвичи проведут контрольные игры с клубами «Ваккер Инсбрук» (Австрия, 25 июня), второй командой мюнхенской «Баварии» (29 июня) и чемпионом Албании «Кукеси» — 4 июля.
«Динамо», в минувшем сезоне ставшее победителем первенства ФНЛ и вышедшее в РФПЛ, начнет второй сбор 21 июня, а вернется из Австрии 5 июля.
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