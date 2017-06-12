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12 июня 2017, 13:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Владимир Хашиг: Сообщение о контракте Гранквиста на 4 миллиона евро в год — это бред

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг опроверг информацию шведских СМИ о предложении нового контракта защитнику команды Андреасу Гранквисту.

Генеральный директор Краснодара Владимир <span class=error>Хашиг</span> опроверг информацию шведских СМИ о предложении нового контракта защитнику команды <span class=error>Андреасу</span> Гранквисту. Увеличить
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Ранее по ссылкой на шведское издание Expressen сообщалось, что «быки» предлагают хавбеку соглашение на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

— Эта информация — бред, — говорит Хашиг. — Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения.

Напомним, в минувшем сезоне защитник Гранквист провел в составе краснодарцев 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ).

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