Владимир Хашиг: Сообщение о контракте Гранквиста на 4 миллиона евро в год — это бред
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг опроверг информацию шведских СМИ о предложении нового контракта защитнику команды Андреасу Гранквисту.
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Ранее по ссылкой на шведское издание Expressen сообщалось, что «быки» предлагают хавбеку соглашение на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.
— Эта информация — бред, — говорит Хашиг. — Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности.
Напомним, в минувшем сезоне защитник Гранквист провел в составе краснодарцев 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу. (Сергей ЕГОРОВ).
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