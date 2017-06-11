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11 июня 2017, 22:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Защитник Гранат присоединился к ФК «Рубин» на сборе в Австрии

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Защитник Владимир Гранат присоединился к казанскому футбольному клубу «Рубин» на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Защитник Владимир Гранат присоединился к казанскому футбольному клубу Рубин на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Австрии. Увеличить
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В субботу сообщалось, что «Рубин» и «Ростов» (Ростов-на-Дону) достигли договоренности о переходе Граната в казанскую команду.

На официальном сайте казанцев опубликован фотоотчет с австрийского сбора команды, на одном из фото в тренировке участвует Гранат.

В пятницу «Рубин» объявил, что клуб и Курбан Бердыев, с которым Гранат работал в «Ростове», достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.

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