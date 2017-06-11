«Краснодар» предлагает Гранквисту 2-летний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон

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«В этой ситуации нет никакой драмы. Андреас — одна из главных причин, по которой “Краснодар” стал российским топ-клубом. Они хотят удержать его, но я не хочу вдаваться в детали — мы решим этот вопрос вместе с клубом», — сказал агент игрока Мартин Далин.

Шведское издание отмечает, что сейчас Гранквист получает в российском клубе около € 3 млн в год.