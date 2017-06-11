«Краснодар» предлагает Гранквисту 2-летний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон
Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не хочет продлевать контракт, истекающий летом 2018 года, и планирует вернуться в «Хельсингборг». «Быки» стремятся удержать 32-летнего игрока и предложили ему двухлетнее соглашение с зарплатой около € 4 млн в год, утверждает Expressen.
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«В этой ситуации нет никакой драмы. Андреас — одна из главных причин, по которой “Краснодар” стал российским
Шведское издание отмечает, что сейчас Гранквист получает в российском клубе около € 3 млн в год.
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