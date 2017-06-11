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11 июня 2017, 20:27 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Амкар» просматривает 15 игроков из ФНЛ и ПФЛ

В воскресенье «Амкар» приступил к подготовке к новому сезону.

Днем игроки прошли медицинское обследование, а вечером на резервном поле стадиона «Звезда» состоялась первая тренировка.

На данный момент в расположении команды отсуствуют игроки, задействованные в национальных сборных. Они присоединятся к партнерам позже.

До 16 июня «Амкар» будет тренироваться в Перми, а 18 июня у команды начнется сбор в Австрии. Завершится подготовка к сезону в Словении, где «Амкар» пробудет до 14 июля. За это время запланировано проведение 15 контрольных матчей.

Отметим также, что сейчас на просмотре в «Амкаре» находится 15 футболистов. Все они имеют российский паспорт и пока являются игроками ФНЛ и ПФЛ.

Амкар
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