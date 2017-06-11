Сергей Хусаинов: «Ростову» стоило назначить Аленичева

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БЕРДЫЕВ — НОМЕР ОДИН

— Возвращение Бердыева в «Рубин» — событие удивительное?

— Закономерное! Чему тут удивляться?

— Вы этого ждали?

— Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Рано или поздно это должно было случиться. Правда берет верх.

— Возвращение Бердыева — это то, что нужно «Рубину»?

— Безусловно! Возвращение маэстро — это всегда путь вперед. Мне приходит на ум аналогия — национальная сборная Советского Союза. 5:0 разгромили в Лужниках португальцев. Правда, Криштианка (Криштиану Роналду — Прим. Ю. Г.) тогда еще не играл. Ваш тезка Юрий Васильевич Гаврилов и Федор Черенков были в составе, все остальные — киевляне. Отбор на Еuro-84.

— Зато ответный проиграли 0:1. Память моя крепка.

— Вот, 0:1! Там было убийство, как говорится, лысого в подвале… После этого собралась коллегия Госкомспорта, Марат Грамов ее возглавлял. Вынесли решение — «запретить Валерию Лобановскому работатьсо сборными командами Советского Союза по футболу». Через два года прямо накануне чемпионата мира-86 вызывают Лобановского в Москву и говорят: «Валерий Васильевич, примите сборную!» Он отвечает: «Я не могу, у меня запрет…» — «Какой еще запрет? Забудьте!» Сам Грамов забыл, что был какой-то запрет!

В ситуации с Бердыевым мы в курсе не всех подробностей, но знаем — расстались с ним Казани не очень красиво. Зато сейчас власть имущие поняли: если человек сеет доброе, наверное, надо его поддержать. Где-то поправить. Чтобы не было злоупотреблений.

— Отстранить от трансферных вопросов? В это же все упиралось.

— Упиралось-то в это — но комплектовать команду должен тренер. Никаких навязанных футболистов. Вы посмотрите, что произошло в «Зените»: Костя Сарсания объявляет во всеуслышание, что «спортивная составляющая была убита». Каждый должен заниматься тем делом, в котором соображает. А Бердыев очень соображает! Мы же очень хорошо знакомы. Еще со времен, когда он играл в полузащите «Кайрата». Кто творит в тренерском цехе сегодня?

— Кто?

— Бывшие игроки центра поля! «Художники»! Бердыев, Зидан.

— Самые памятные моменты общения с Бердыевым?

— 83-й год, «Днепр» уже в чемпионском звании приезжает в Алма-Ату. За которую играет Бердыев. Только что днепропетровцы победили в Ереване, у «Кайрата» просят ничью. Но получают ответ: «Извините, наш куратор, министр сельского хозяйства, против — ему нужна только победа!» Ладно, играют всерьез. Литовченко с Протасовым забивают — 2:0 «Днепр» выиграл. Следующий сезон начинается матчем тех же соперников уже в Днепропетровске, я сужу. Внезапно «Кайрат» берет верх 2:0! Идем с поля, Курбан смеется: «Никак не ожидал, что здесь может быть настолько объективное судейство…».

— Приятно.

— Потом встречались годы спустя — я уже занимался футбольным колледжем. Предложил ему сотрудничество. Курбан специально приехал с Кафановым в Москву, все посмотрел. Сказал: «Мы подумаем». Потом перезвонил — «Сережа, извини, мы решили делать академию в Татарстане». Сотрудничества не получилось. Но контакт остался. Бердыев — тренер номер один у нас.

БУДОГОССКОМУ МЕШАЕТ СНОБИЗМ

— С тренерами разобрались, давайте поговорим о судействе.

— Это как гудок паровоза, на котором Ильича в Москву везли….

— Боже. Вы о чем?

— С незапамятных времен так было — со второго круга судьи вмешиваются в распределение мест. Повторяется из года в год. Одна-две игры — но решающие. Меня пригласили работать на турнир, которая организовывала Валентина Матвиенко. Кубок к 70-летию Победы среди городов-героев. Подошла к арбитрам: «Мальчики, я вас прошу — не судите так, как это делал человек на открытии питерского стадиона…» Прошло недели две — но ей запомнилось! Спустя какое-то время — уже премьер-министр обронил про тот матч: «Что-то намутили». Арбитры могут ошибаться — но не так же! Вызывающее судейство, конкретно влияющее на распределение мест!

Вот Серега Карасев, ведущий рефери. Казалась бы — давайте ему игры! Не смотрите на прописку, раз у человека получается! Но нет, нет… Новый руководитель думает иначе. Ну зачем нужно было назначать Турбина на матч «Амкара» с «Зенитом», зная давнюю конфликтую ситуацию? Для чего?

— Почему Карасева задвигают?

— Потому что нужны люди, которые могут поступиться совестью — и сделать необходимый результат. Вот такие — на плаву. А Карасева — «давайте задвинем»… Так что, уровень судейства соответствует уровню чемпионата России. А этот уровень определяют болельщики. Много их ходит? Все меньше. Интерес падает. Я сужу в Москве любителей, бывших футболистов. Таких полторы тысячи команд. Спрашиваю: «Видели вчера матч?» — «Нет, мы не смотрим. Не интересно…» Это как надо играть, чтоб бывшие футболисты, выпускники спортивных академий, не хотели смотреть?

— Допустим, в ваших силах назначить руководителя судейством. Фамилия?

— Юрий Сергеевич Савченко. Прекрасный футболист и арбитр, скромный человек. Но такие судьи и инспекторы не нужны. Нужны «гибучие». Способные прикрыть, закрыть.

— Допустим, вы возглавили бы судейство — как это случилось когда-то… .

— Никогда в жизни! Ни за что!

— Почему?

— Сам не согласился бы. Не в этой жизни. Те методы, которые хотелось бы внедрить в подготовку и отбор, несовместимы с требованиями профессиональных футбольных клубов.

— Это как?

— Не выгодно ведущим командам иметь нейтрально-объективное судейство.

— Одному? Или нескольким?

— Всем ведущим. Просто невыгодно! Будогосский — руководитель назначенный. Пришел командующим, грубо говоря, в вооруженные силы. А солдаты где? Он пришёл на кадры, которые кто-то до него отбирал, готовил… Ему сложно что-то кардинально поменять.

— Есть качество, которое ему особенно мешает?

— Снобизм. Послушайте его высказывания.

— Сам Будогосский был хорошим судьей?

— Судил. Не буду опускаться, говорить о качестве. Пусть сам расскажет. Все время вступал в какие-то конфликты с инспекторами, от которых зависела его оценка и дальнейшая судьба. Вот случай: сужу матч садыринского «Зенита» в Ставрополе. Инспектор у меня Пал Николаевич Казаков, маэстро. На следующий день в 12 часов должны вылетать в Москву. Вечером ужинаем — вдруг звонок из столицы, Казаков берет трубку. Говорит озадаченно: «Сереж, завтра надо судить в Москве матч “Спартак” — “Локомотив”. В 5 часов начало. Прямо из аэропорта едешь в Лужники, в судейской полежишь, отдохнешь…» — «Как так? Там же Будогосский судит!» — «Он отказался».

— Почему?

— Я сам звоню в комиссию по назначению Александру Табакову: «Что случилось?» — «Будогосский испугался. Просил заменить инспектора Хорлина, мы ответили — инспекторов не меняем». Вот такое неожиданное подставное действие. Испугался выходить на поле — потому что был не желаемый инспектор.

— Вот так история.

— Будогосский интеллектуал, эрудированный человек. Разработчик всевозможных билетов-опросников по судейству. Теоретик! Вот это — его. Но не более. А футбол — игра практическая, контактная. Надо хоть чуть-чуть уметь бить по мячу, потолкаться, побороться, чтоб знать нюансы… Чтобы не судить как Леша Еськов. Хотя тот вроде бы футбольный человек. Я понимаю — открытие стадиона… Не уходит из головы тот матч! Мне позвонил даже Эрзиманов, бывший судья: «Я всякое видел, но такое — впервые!».

СЕЙЧАС ХАЛК НУЖЕН «ЗЕНИТУ»

— Надоело мне о судействе, давайте лучше о футболе. В нынешней ситуации — кого стоило бы брать тренером «Ростову»?

— Рахимова. Или Димку Аленичева.

— Слушайте, почему Аленичев? Им выживать надо любыми способами!

— Выживать-то надо, но вы же говорите о тренере. А не о менеджере.

— Вы правы, возражение снимается.

— Приятно, когда тебя понимают с полуслова….

— «Ростов» — первый кандидат на вылет?

— Да я бы не сказал. Неизвестно, в каком состоянии будет московское «Динамо». Или «Арсенал».

— Кто-то говорит, что Григорян — тренер-открытие. А кто-то формулирует иначе: «Позор».

— Моя версия — ничего особенного. Не могу сказать, что хороший специалист.

— Понять не могу, получается ли у Шалимова. Но вы-то наверняка знаете.

— У меня ощущение, что Игорю чуть-чуть не хватает жесткости. И сильно не хватает опыта. Вы посмотрите на Муслимыча (Гаджиева — Прим. Ю. Г.)! Куда бы ни пришел — создает. Он творец. Я знаю Гаджиева с незапамятных времен. Сам играл в махачкалинском «Динамо», где Гаджи Муслимович был вторым тренером. Вот эти ребята с южных направлений — Гаджиев, Бердыев — они стремятся. Знают, что только сами способны себя поднять вверх. Не дожидаясь подачек. Лепят из того материала, который есть.

— Какой тренер подошел бы «Краснодару» под особенную клубную философию?

— Из молодых — никто. Из ветеранов — Бышовец.

— Бышовец еще способен тренировать?

— Разумеется! Человек денно и нощно варится в футбольном котле. Знает все тонкости и сложности. Старая тренерская школа, которая до всего сама доходила. Подсматривали, как коллеги работают, действительно учились.

— Возраст делает даже из самых ярких людей простаков. С Бышовцем-то это вряд ли произошло. А с Семиным?

— Когда Семин с Филатовым создавали яркий «Локомотив» — им никто не мешал. Работали стабильно, зная, что простят любую осечку, поддержат… Сейчас-то все иначе. Работаешь до первой большой осечки. Вы посмотрите на Анчелотти. Как-то с группой русских тренеров мы приехали в Италию, а только закончивший играть Анчелотти работал в «Парме». Нам на него указали люди из итальянской федерации: «Этот парень — большой талант, много добьется». А что происходит? Здесь выиграл — но вскоре уволили. Потом в «Реале» все выиграл — но снова «до свидания». Вот что такое нынешняя тренерская жизнь. Никакого кредита доверия. А Семин попал в другую систему координат с жестким требованиями. Перестроиться ему сложно. Но Юрий Палыч еще себя не исчерпал.

— Главная ошибка Луческу в «Зените»?

— Переоценил административный ресурс. Думал, будет все точно так же, как в «Шахтере». Вдруг оказывается иначе — и растерянность: «Как же так?! Вроде должно быть всё прикрыто! Меня обманули?» Оказалась — не готов к повороту событий, когда админресурс не вмешивается очень уж сильно.

— Луческу говорит — его так и не уведомили об увольнении. Может, у «Зенита» будет два тренера? Один из которых — в изгнании?

— Один тренирующий, другой — почетный? Едва ли… Ситуация раскрутится в юридическом плане.

— Есть версия, что никакой неустойки в контракте Луческу не предусмотрено.

— Такого не бывает. О чём вы говорите. Я другого понять не могу — Луческу кинулся рассуждать на тему: «Я принес 100 миллионов дохода клубу на трансферах…» Подождите! Вы тренер или кто? Если вы принесли 100 миллионов — в лучшем случае спортивный директор.

— Когда-то Наумов заставлял Рахимова ходить на работу каждый день, сидеть в кабинете и марать бумагу отчетами. Продолжая платить зарплату тренера. С Луческу такое возможно?

— Чтоб Мирча сам психанул и ушел без неустойки? Вполне возможно. Но не будет. Все-таки солидный клуб так себя не поведет. Иначе цыганская почта разнесет по всему миру….

— Говорят, Халк может вернуться в «Зенит». Команде это нужно?

— Если президент объявляет «мы всех будем побеждать с большим преимуществом» — вот для этой конкретной задачи, «здесь и сейчас», Халк нужен. А что будет завтра — не так интересно. Нам сегодня нужно.

— Когда «Спартак» в следующий раз станет чемпионом?