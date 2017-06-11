Сергей Хусаинов: «Ростову» стоило назначить Аленичева
Бывший арбитр ФИФА — о судействе, «Зените», «Спартаке», «Локомотиве» и «Рубине».
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Видимо, что-то случилось...
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БЕРДЫЕВ — НОМЕР ОДИН
— Возвращение Бердыева в «Рубин» — событие удивительное?
— Закономерное! Чему тут удивляться?
— Вы этого ждали?
— Александр Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде». Рано или поздно это должно было случиться. Правда берет верх.
— Возвращение Бердыева — это то, что нужно «Рубину»?
— Безусловно! Возвращение маэстро — это всегда путь вперед. Мне приходит на ум аналогия — национальная сборная Советского Союза. 5:0 разгромили в Лужниках португальцев. Правда, Криштианка (Криштиану Роналду — Прим. Ю. Г.) тогда еще не играл. Ваш тезка Юрий Васильевич Гаврилов и Федор Черенков были в составе, все остальные — киевляне. Отбор на Еuro-84.
— Зато ответный проиграли 0:1. Память моя крепка.
— Вот, 0:1! Там было убийство, как говорится, лысого в подвале… После этого собралась коллегия Госкомспорта, Марат Грамов ее возглавлял. Вынесли решение — «запретить Валерию Лобановскому работатьсо сборными командами Советского Союза по футболу». Через два года прямо накануне чемпионата мира-86 вызывают Лобановского в Москву и говорят: «Валерий Васильевич, примите сборную!» Он отвечает: «Я не могу, у меня запрет…» — «Какой еще запрет? Забудьте!» Сам Грамов забыл, что был
В ситуации с Бердыевым мы в курсе не всех подробностей, но знаем — расстались с ним Казани не очень красиво. Зато сейчас власть имущие поняли: если человек сеет доброе, наверное, надо его поддержать.
— Отстранить от трансферных вопросов? В это же все упиралось.
—
— Кто?
— Бывшие игроки центра поля! «Художники»! Бердыев, Зидан.
— Самые памятные моменты общения с Бердыевым?
— 83-й год, «Днепр» уже в чемпионском звании приезжает в
— Приятно.
— Потом встречались годы спустя — я уже занимался футбольным колледжем. Предложил ему сотрудничество. Курбан специально приехал с Кафановым в Москву, все посмотрел. Сказал: «Мы подумаем». Потом перезвонил — «Сережа, извини, мы решили делать академию в Татарстане». Сотрудничества не получилось. Но контакт остался. Бердыев — тренер номер один у нас.
БУДОГОССКОМУ МЕШАЕТ СНОБИЗМ
— С тренерами разобрались, давайте поговорим о судействе.
— Это как гудок паровоза, на котором Ильича в Москву везли….
— Боже. Вы о чем?
— С незапамятных времен так было — со второго круга судьи вмешиваются в распределение мест. Повторяется из года в год.
Вот Серега Карасев, ведущий рефери. Казалась бы — давайте ему игры! Не смотрите на прописку, раз у человека получается! Но нет, нет… Новый руководитель думает иначе. Ну зачем нужно было назначать Турбина на матч «Амкара» с «Зенитом», зная давнюю конфликтую ситуацию? Для чего?
— Почему Карасева задвигают?
— Потому что нужны люди, которые могут поступиться совестью — и сделать необходимый результат. Вот такие — на плаву. А Карасева — «давайте задвинем»… Так что, уровень судейства соответствует уровню чемпионата России. А этот уровень определяют болельщики. Много их ходит? Все меньше. Интерес падает. Я сужу в Москве любителей, бывших футболистов. Таких полторы тысячи команд. Спрашиваю: «Видели вчера матч?» — «Нет, мы не смотрим. Не интересно…» Это как надо играть, чтоб бывшие футболисты, выпускники спортивных академий, не хотели смотреть?
— Допустим, в ваших силах назначить руководителя судейством. Фамилия?
— Юрий Сергеевич Савченко. Прекрасный футболист и арбитр, скромный человек. Но такие судьи и инспекторы не нужны. Нужны «гибучие». Способные прикрыть, закрыть.
— Допустим, вы возглавили бы судейство — как это случилось
— Никогда в жизни! Ни за что!
— Почему?
— Сам не согласился бы. Не в этой жизни. Те методы, которые хотелось бы внедрить в подготовку и отбор, несовместимы с требованиями профессиональных футбольных клубов.
— Это как?
— Не выгодно ведущим командам иметь
— Одному? Или нескольким?
— Всем ведущим. Просто невыгодно! Будогосский — руководитель назначенный. Пришел командующим, грубо говоря, в вооруженные силы. А солдаты где? Он пришёл на кадры, которые
— Есть качество, которое ему особенно мешает?
— Снобизм. Послушайте его высказывания.
— Сам Будогосский был хорошим судьей?
— Судил. Не буду опускаться, говорить о качестве. Пусть сам расскажет. Все время вступал в
— Почему?
— Я сам звоню в комиссию по назначению Александру Табакову: «Что случилось?» — «Будогосский испугался. Просил заменить инспектора Хорлина, мы ответили — инспекторов не меняем». Вот такое неожиданное подставное действие. Испугался выходить на поле — потому что был не желаемый инспектор.
— Вот так история.
— Будогосский интеллектуал, эрудированный человек. Разработчик всевозможных
СЕЙЧАС ХАЛК НУЖЕН «ЗЕНИТУ»
— Надоело мне о судействе, давайте лучше о футболе. В нынешней ситуации — кого стоило бы брать тренером «Ростову»?
— Рахимова. Или Димку Аленичева.
— Слушайте, почему Аленичев? Им выживать надо любыми способами!
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— Вы правы, возражение снимается.
— Приятно, когда тебя понимают с полуслова….
— «Ростов» — первый кандидат на вылет?
— Да я бы не сказал. Неизвестно, в каком состоянии будет московское «Динамо». Или «Арсенал».
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— Моя версия — ничего особенного. Не могу сказать, что хороший специалист.
— Понять не могу, получается ли у Шалимова. Но
— У меня ощущение, что Игорю
— Какой тренер подошел бы «Краснодару» под особенную клубную философию?
— Из молодых — никто. Из ветеранов — Бышовец.
— Бышовец еще способен тренировать?
— Разумеется! Человек денно и нощно варится в футбольном котле. Знает все тонкости и сложности. Старая тренерская школа, которая до всего сама доходила. Подсматривали, как коллеги работают, действительно учились.
— Возраст делает даже из самых ярких людей простаков. С
— Когда Семин с Филатовым создавали яркий «Локомотив» — им никто не мешал. Работали стабильно, зная, что простят любую осечку, поддержат…
— Главная ошибка Луческу в «Зените»?
— Переоценил административный ресурс. Думал, будет все точно так же, как в «Шахтере». Вдруг оказывается иначе — и растерянность: «Как же так?! Вроде должно быть всё прикрыто! Меня обманули?» Оказалась — не готов к повороту событий, когда админресурс не вмешивается очень уж сильно.
— Луческу говорит — его так и не уведомили об увольнении. Может, у «Зенита» будет два тренера? Один из которых — в изгнании?
— Один тренирующий, другой — почетный? Едва ли… Ситуация раскрутится в юридическом плане.
— Есть версия, что никакой неустойки в контракте Луческу не предусмотрено.
— Такого не бывает. О чём вы говорите. Я другого понять не могу — Луческу кинулся рассуждать на тему: «Я принес 100 миллионов дохода клубу на трансферах…» Подождите! Вы тренер или кто? Если вы принесли 100 миллионов — в лучшем случае спортивный директор.
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— Чтоб Мирча сам психанул и ушел без неустойки? Вполне возможно. Но не будет.
— Говорят, Халк может вернуться в «Зенит». Команде это нужно?
— Если президент объявляет «мы всех будем побеждать с большим преимуществом» — вот для этой конкретной задачи, «здесь и сейчас», Халк нужен. А что будет завтра — не так интересно. Нам сегодня нужно.
— Когда «Спартак» в следующий раз станет чемпионом?
— Не удивлюсь, если в следующем сезоне.
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