Смена легиона. 11 игроков, которые могут покинуть «Зенит»
К началу сезона состав «Зенита» может очень сильно измениться. Будущее в команде более чем десятка игроков находится под вопросом.
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«Зенит» меняется, чтобы вернуться на трон РФПЛ и в Лигу чемпионов. Этим летом в составе петербургской команды стоит ждать как минимум
Доменико Кришито
Итальянский защитник выступает за «Зенит» с 2011 года и играл бы ещё несколько лет, но сам попросил отпустить его на родину. «Хочу вернуться в Италию. Пришло время для этого. Я остановил переговоры о продлении с «Зенитом» контракта, который истечёт в 2018 году.
Мой сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, — объяснил мотивы своего решения Кришито. В Италии пишут, что «Наполи» и «Дженоа» уже предложили Доменико длительные соглашения. Похоже, «Зениту» необходимо искать нового левого защитника.
Иван Новосельцев
Год назад Новосельцев поменял Ростов на Петербург. Кандидат в сборную России формально приходил на замену Эсекьелю Гараю, однако
Ибрагим Цаллагов
«Футболисты, которые были приобретены зимой, не соответствуют уровню “Зенита”, поэтому клубу требуется усиление», — это слова Сарсании уже можно считать приговором для группы последних новичков бронзовых призёров РФПЛ. Разве что Андрей Лунёв да опытный и титулованный Бранислав Иванович чувствуют себя спокойно. А вот Ибрагим Цаллагов, несмотря на «лимитный» российский паспорт, под угрозой трансфера. Свежие слухи отправляют его в «Ростов». Хотя универсал Цаллагов, надо заметить, в нескольких матчах за «Зенит» произвёл хорошее впечатление.
Йоан Молло
Звезда «Крылья Советов», один из лучших игроков российского чемпионата по количеству ключевых передач и успешных обводок, так и не получил настоящего шанса от Мирчи Луческу. Новый штаб «Зенита»,
Эрнани
Едва ли стоило рассчитывать, что Эрнани сразу заменит Акселя Витселя, но в любом случае от новичка из «Атлетико Паранаэнсе» ждали большего. У бразильца действительно есть набор сильных качеств — мобильность, жёсткость в отборе, длинный пас, убойный дальний удар, высокий прыжок и игра наверху. Вот только в «Зените» мы ничего этого не увидели. Адаптация к России и РФПЛ далась Эрнани слишком тяжело. Высока вероятность, что петербургский клуб вернёт его в Бразилию, где 23-летний полузащитник будет играть на правах аренды.
Жозе Маурисио
Маурисио в отличие от Эрнани не нужно привыкать к российскому футболу, который
Артур Юсупов
Кандидат в сборную России получил реальную возможность закрепиться в основе «Зенита» после отъезда в Китай Витселя. В ряде матчей у Юсупова была приличная статистика по отборам и перехватам мяча, точности передач, но стабильности полузащитнику
Роберт Мак
Словацкий фланговый нападающий оказался прошлым летом в «Зените» по инициативе Луческу. В первой части сезона Мак выдал ряд удачных матчей, однако после зимней паузы румынский тренер
Лука Джорджевич
Черногорец пришёл в «Зенит» в 2012-м, когда ему ещё не исполнилось и 18 лет. С тех пор Джорджевич привык к постоянным арендам — талантливый форвард уезжал в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину». В первой части минувшего сезона казалось, что Лука
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