Смена легиона. 11 игроков, которые могут покинуть «Зенит»

«Зенит» меняется, чтобы вернуться на трон РФПЛ и в Лигу чемпионов. Этим летом в составе петербургской команды стоит ждать как минимум шесть-семь новичков. Но если большая группа игроков будет приобретена, то с кем-то придётся и расстаться. Учитывая, что состав сине-бело-голубых и без того был сильно перегружен, в рубрике «ушли» окажется, вероятно, больше имён, чем в рубрике «пришли». С «Зенитом» уже попрощались Николас Ломбертс и Мигел Данни, а сегодня вызывает сомнения будущее в клубе 11 футболистов, среди которых ещё шесть легионеров.

Доменико Кришито

Итальянский защитник выступает за «Зенит» с 2011 года и играл бы ещё несколько лет, но сам попросил отпустить его на родину. «Хочу вернуться в Италию. Пришло время для этого. Я остановил переговоры о продлении с «Зенитом» контракта, который истечёт в 2018 году.

Мой сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, — объяснил мотивы своего решения Кришито. В Италии пишут, что «Наполи» и «Дженоа» уже предложили Доменико длительные соглашения. Похоже, «Зениту» необходимо искать нового левого защитника.

Иван Новосельцев

Год назад Новосельцев поменял Ростов на Петербург. Кандидат в сборную России формально приходил на замену Эсекьелю Гараю, однако из-за частых травм не сумел даже закрепиться в основе. В мае появилась информация о желании Ивана покинуть «Зенит», но сам игрок назвал её неправдой. Разъяснил картину Константин Сарсания. «Новосельцев едет с командой на первый сбор и будет себя там показывать. Если Роберто Манчини посчитает, что Иван нужен команде, то он останется. Если нет, тогда возможен вариант с “Ростовом”, куда Новосельцев хотел перейти в аренду», — сказал спортивный директор «Зенита».

Ибрагим Цаллагов

«Футболисты, которые были приобретены зимой, не соответствуют уровню “Зенита”, поэтому клубу требуется усиление», — это слова Сарсании уже можно считать приговором для группы последних новичков бронзовых призёров РФПЛ. Разве что Андрей Лунёв да опытный и титулованный Бранислав Иванович чувствуют себя спокойно. А вот Ибрагим Цаллагов, несмотря на «лимитный» российский паспорт, под угрозой трансфера. Свежие слухи отправляют его в «Ростов». Хотя универсал Цаллагов, надо заметить, в нескольких матчах за «Зенит» произвёл хорошее впечатление.

Йоан Молло

Звезда «Крылья Советов», один из лучших игроков российского чемпионата по количеству ключевых передач и успешных обводок, так и не получил настоящего шанса от Мирчи Луческу. Новый штаб «Зенита», по-видимому, вообще считает Молло лишней фигурой в составе сине-бело-голубых при давлении лимита на легионеров. Йоана взяли вместе с Цаллаговым из «Крыльев Советов», а теперь самарский дуэт вроде как зовут в «Ростов». «Останусь ли я в “Зените”? Не знаю, надо у агента спрашивать», — судя по этому комментарию, уже в начале мая Молло был готов к переменам в карьере.

Эрнани

Едва ли стоило рассчитывать, что Эрнани сразу заменит Акселя Витселя, но в любом случае от новичка из «Атлетико Паранаэнсе» ждали большего. У бразильца действительно есть набор сильных качеств — мобильность, жёсткость в отборе, длинный пас, убойный дальний удар, высокий прыжок и игра наверху. Вот только в «Зените» мы ничего этого не увидели. Адаптация к России и РФПЛ далась Эрнани слишком тяжело. Высока вероятность, что петербургский клуб вернёт его в Бразилию, где 23-летний полузащитник будет играть на правах аренды.

Жозе Маурисио

Маурисио в отличие от Эрнани не нужно привыкать к российскому футболу, который экс-полузащитник «Терека» знает уже лучше, чем родной бразильский. Тем не менее и Жозе, скорее всего, покинет Петербург. Его уход мог случиться ещё зимой, когда СМИ отправляли Маурисио то в «Халл Сити», то в «Бенфику», то в Италию и во Францию. По словам агента бразильца, в январе Маурисио решил, что для него пока не пришло время покидать Россию. Возможно, 28-летний легионер и сейчас предпочтёт вариант с РФПЛ, ведь его тоже сватают в «Ростов».

Артур Юсупов

Кандидат в сборную России получил реальную возможность закрепиться в основе «Зенита» после отъезда в Китай Витселя. В ряде матчей у Юсупова была приличная статистика по отборам и перехватам мяча, точности передач, но стабильности полузащитнику всё-таки недоставало. К тому же для части болельщиков «Зенита» он так и остался чужаком, и этот факт, конечно, не добавляет Артуру уверенности на поле. Возможно, Манчини даст ему шанс на сборах, хотя фамилия Юсупова присутствует в группе игроков, которые могут оказаться в «Ростове».

Роберт Мак

Словацкий фланговый нападающий оказался прошлым летом в «Зените» по инициативе Луческу. В первой части сезона Мак выдал ряд удачных матчей, однако после зимней паузы румынский тренер почему-то совершенно забыл о нём. По всей видимости, Роберта ждёт аренда — в европейский клуб либо в тот же «Ростов». На Евро-2016 Мак доказал, что он достаточно сильный и эффективный игрок. Просто словаку нужен тренер, который способен максимально использовать его высокую скорость, агрессивность и нацеленность на ворота. По итогам 2016-го Мак заслужил попадания в тройку лучших игроков года в Словакии.

Лука Джорджевич

Черногорец пришёл в «Зенит» в 2012-м, когда ему ещё не исполнилось и 18 лет. С тех пор Джорджевич привык к постоянным арендам — талантливый форвард уезжал в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину». В первой части минувшего сезона казалось, что Лука наконец-то завоевал место в основной обойме. Луческу выпускал его на поле, а Джорджевич помогал добывать победы. Однако во второй части румын перестал доверять и Луке. Джорджевич признавался, что уйдёт из команды, если не будет получать практику. Конкуренция в «Зените» увеличится, а значит, шансы на трансфер черногорца высоки.

Братья Кержаковы

Александр Кержаков — легенда сине-бело-голубых, лучший бомбардир в его истории. Присутствие Кержакова-старшего в «Зените» важно хотя бы с точки зрения эмоциональной связи болельщиков с командой. Тем не менее для Александра сезон-2016/17, возможно, станет последним в родном клубе в качестве игрока, так как он подумывает о завершении карьеры. Ходили слухи о назначении нападающего директором академии «Зенита». Его брату Михаилу непросто выдержать конкуренцию со стороны других голкиперов — Лунёва и Юрия Лодыгина. Зимой Кержаков-младший уехал в аренду в «Оренбург», а в летнее межсезонье наверняка перейдёт в другую команду РФПЛ.

Анатолий Романов