«Зенит» поборется с «Миланом» за нападающего «Порту» Андре Силву
Нападающий «Порту» Андре Силва вошёл в сферу интересов «Зенита».
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Действующий контракт Силвы с «Порту» в силе до лета 2021 года. Сообщается, что в его соглашении прописана сумма отступных в размере € 60 млн.
В минувшем сезоне молодой форвард провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 голов (пять — с пенальти) и отдал пять результативных передач. «Порту» финишировал на втором месте в турнирной таблице.
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