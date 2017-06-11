Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30043500/
11 июня 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» поборется с «Миланом» за нападающего «Порту» Андре Силву

Нападающий «Порту» Андре Силва вошёл в сферу интересов «Зенита».

Нападающий Порту Андре Силва вошёл в сферу интересов Зенита. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Санкт-петербургский клуб намерен побороться за 21-летнего футболиста с «Миланом», информирует португальский интернет-портал Record.

Действующий контракт Силвы с «Порту» в силе до лета 2021 года. Сообщается, что в его соглашении прописана сумма отступных в размере € 60 млн.

В минувшем сезоне молодой форвард провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 голов (пять — с пенальти) и отдал пять результативных передач. «Порту» финишировал на втором месте в турнирной таблице.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото