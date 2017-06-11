«Зенит» поборется с «Миланом» за нападающего «Порту» Андре Силву

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Санкт-петербургский клуб намерен побороться за 21-летнего футболиста с «Миланом», информирует португальский интернет-портал Record.

Действующий контракт Силвы с «Порту» в силе до лета 2021 года. Сообщается, что в его соглашении прописана сумма отступных в размере € 60 млн.

В минувшем сезоне молодой форвард провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 16 голов (пять — с пенальти) и отдал пять результативных передач. «Порту» финишировал на втором месте в турнирной таблице.