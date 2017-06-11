Петраков согласился временно тренировать «Томь» без контракта

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«Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области. — Прим. ТАСС) будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта», — сказал Петраков.

Первый учебно-тренировочный сбор «Томи» начался 10 июня в Томске. Два дня командой руководит тренер по физической подготовке Василий Баскаков, а в понедельник на сбор приедет Петраков. Второй сбор команды также может пройти в Томске.

«Томь», покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17 чемпионата России, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате игрокам и персоналу и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. В марте спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов, однако тогда этого не хватило для погашения всех задолженностей и снятия ареста со здания. В конце мая стало известно, что клуб погасил все долги и получил лицензию на сезон-2017/18.