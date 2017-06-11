Клуб: Футболисты Ионов и Погребняк отправились на сбор с московским «Динамо»

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Ионов в минувшем сезоне выступал на правах аренды за московский ЦСКА, с которым стал серебряным призером чемпионата России-2016/17, и руководство армейцев рассматривало вариант подписания с ним полноценного контракта, но в итоге 28-летний полузащитник вернулся в состав «Динамо».

Контракт 33-летнего Погребняка с «Динамо» истекает летом 2018 года, и руководство «бело-голубых», как заявил «Р-Спорт» исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов, ищет для нападающего приемлемые варианты трудоустройства, так как тренерский штаб команды на него не рассчитывает.

Как отмечается, динамовцы уже провели первую тренировку на сборе в Варне, в которой всего участвовало 20 футболистов. По индивидуальной программе тренируются Антон Терехов и Владимир Рыков. До вылета в Варну динамовцы провели три тренировочных дня на базе в Новогорске, а также прошли медобследование. 16 июня «Динамо» проведет первый контрольный матч против болгарского «Черноморца» (Балчик).

Также сообщается, что команду покинул нападающий Иван Маркелов, чей контракт с «Динамо» истек по завершении минувшего сезона. Маркелов выступал за «бело-голубых» с лета 2016 года и провел 13 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил 2 мяча.