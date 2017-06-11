Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30041122/
11 июня 2017, 1:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Клуб: Футболисты Ионов и Погребняк отправились на сбор с московским «Динамо»

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Футболисты Алексей Ионов и Павел Погребняк начали подготовку к новому сезону в составе московского «Динамо» на сборе в Болгарии, сообщается на официальном сайте столичной команды.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты Алексей Ионов и Павел <span class=error>Погребняк</span> начали подготовку к новому сезону в составе московского Динамо на сборе в Болгарии сообщается на официальном сайте столичной команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ионов в минувшем сезоне выступал на правах аренды за московский ЦСКА, с которым стал серебряным призером чемпионата России-2016/17, и руководство армейцев рассматривало вариант подписания с ним полноценного контракта, но в итоге 28-летний полузащитник вернулся в состав «Динамо».

Контракт 33-летнего Погребняка с «Динамо» истекает летом 2018 года, и руководство «бело-голубых», как заявил «Р-Спорт» исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов, ищет для нападающего приемлемые варианты трудоустройства, так как тренерский штаб команды на него не рассчитывает.

Как отмечается, динамовцы уже провели первую тренировку на сборе в Варне, в которой всего участвовало 20 футболистов. По индивидуальной программе тренируются Антон Терехов и Владимир Рыков. До вылета в Варну динамовцы провели три тренировочных дня на базе в Новогорске, а также прошли медобследование. 16 июня «Динамо» проведет первый контрольный матч против болгарского «Черноморца» (Балчик).

Также сообщается, что команду покинул нападающий Иван Маркелов, чей контракт с «Динамо» истек по завершении минувшего сезона. Маркелов выступал за «бело-голубых» с лета 2016 года и провел 13 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил 2 мяча.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать