Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год
Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что защитник Родолфо продлил контракт с клубом.
«Дорогие друзья! Защитник Родолфо ещё на один год продлил контракт с футбольным клубом “Ахмат”. Родолфо является опытным игроком, большим мастером, такие футболисты на поле незаменимы. Желаю нашему бразильскому другу удачи и успехов», — написал Даудов в «Инстаграме».
«Спасибо Богу. Контракт подписан, впереди только работа», — отметил Родолфо на своей странице в той же соцсети.
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