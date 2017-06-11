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11 июня 2017, 1:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Родолфо продлил контракт с «Ахматом» на год

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что защитник Родолфо продлил контракт с клубом.

«Дорогие друзья! Защитник Родолфо ещё на один год продлил контракт с футбольным клубом “Ахмат”. Родолфо является опытным игроком, большим мастером, такие футболисты на поле незаменимы. Желаю нашему бразильскому другу удачи и успехов», — написал Даудов в «Инстаграме».

«Спасибо Богу. Контракт подписан, впереди только работа», — отметил Родолфо на своей странице в той же соцсети.

Терек
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