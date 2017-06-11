«Динамо» не стало продлевать контракт с форвардом Маркеловым

В первом занятии в Варне приняли участие 20 футболистов: Шунин, Нарубин, Лещук, Козлов, Морозов, Хольмен, Белоруков, Калугин, С. Терехов, Темников, Катрич, Ташаев, Ионов, Сапета, Соснин, Зотов, Кузьмин, Панченко, Луценко и Погребняк.

На сбор «Динамо» также прилетели Антон Терехов и Владимир Рыков, но они пока тренируются по индивидуальной программе. Также отсутствует Фатос Бечирай — он находится в составе сборной Черногории.



«Закончился контракт у Ивана Маркелова. Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Одно новое лицо есть в административном штабе команды. Физиотерапевтом «Динамо» стал словенец Матия Майцен, который в минувшем сезоне работал в «Тереке», — сообщается на сайте бело-голубых.



16 июня подопечных Юрия Калитвинцева ждёт первый матч на летнем сборе с клубом второго болгарского дивизиона «Черноморец» (Балчик).