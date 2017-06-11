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11 июня 2017, 0:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» не стало продлевать контракт с форвардом Маркеловым

Обновлено: 10 июня, 19:24
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

10 июня «Динамо» начало летний сбор в Болгарии.

В первом занятии в Варне приняли участие 20 футболистов: Шунин, Нарубин, Лещук, Козлов, Морозов, Хольмен, Белоруков, Калугин, С. Терехов, Темников, Катрич, Ташаев, Ионов, Сапета, Соснин, Зотов, Кузьмин, Панченко, Луценко и Погребняк.

На сбор «Динамо» также прилетели Антон Терехов и Владимир Рыков, но они пока тренируются по индивидуальной программе. Также отсутствует Фатос Бечирай — он находится в составе сборной Черногории.

«Закончился контракт у Ивана Маркелова. Футбольный клуб «Динамо» благодарит полузащитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Одно новое лицо есть в административном штабе команды. Физиотерапевтом «Динамо» стал словенец Матия Майцен, который в минувшем сезоне работал в «Тереке», — сообщается на сайте бело-голубых.

16 июня подопечных Юрия Калитвинцева ждёт первый матч на летнем сборе с клубом второго болгарского дивизиона «Черноморец» (Балчик).

Динамо М
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