Гранат вслед за Бердыевым, первые новички Манчини, Паршивлюк в помощь Кучуку

Кристиан НОБОА

из «Ростова» в «Зенит».

32 года по нынешним временам — не возраст. Тем более, если речь идет об одном из лучших полузащитников премьер-лиги, которого зазывали на берега Невы два трансферных окна подряд. Очевидно, что не получивший предложения о продлении контракта с «Ростовом» Нобоа ждал, когда определится будущее Курбана Бердыева. И, похоже, в вынужденном разгребать наследие Хави Грасии и не имеющем возможности сорить деньгами «Рубине» не смогли предложить эквадорцу сопоставимые с питерскими условия. Очевидно, что это старая наработка селекционеров «Зенита», который с возвращением к управлению клубом Сергея Фурсенко грозится удивить всех агрессивной работой на трансферном рынке. Но окончательное решение о необходимости перехода Нобоа принимал Роберто Манчини, посчитавший, что этот футболист поможет ему в решении самых высоких задач.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ

из «Ростова» в «Зенит».

Санкт-Петербург со времен Кержакова, Денисова, Быстрова и Аршавина успел соскучиться по собственным воспитанникам. В премьер-лиге их немало, и вернуть домой лучших — одна из задач нового руководства сине-бело-голубых. Первым шагом в рамках данного плана стало подписание долгосрочного контракта с Терентьевым. Еще во времена Лучано Спаллетти ныне 24-летний воспитанник академии «Зенита» провел за родной клуб единственный матч в премьер-лиге. Потом он набирался опыта в «Томи», а за два последних сезона вырос в классного защитника под чутким надзором Бердыева. Шанс стать еще сильнее уже под началом Манчини у него обязательно будет, даже если вынести за скобки желание Кришито вернуться в Италию и не слишком большую любовь Жиркова к амплуа крайнего защитника.

Владимир ГРАНАТ

из «Ростова» в «Рубин».

В свое время Бердыев пригласил на берега Дона хорошо знакомых ему футболистов, и во многом благодаря им «Ростов» пережил лучший период в своей истории, попробовав на вкус Лигу чемпионов и сразившись с «Аяксом», «Баварией», «Атлетико» и «МЮ». Теперь возвращающийся в Казань тренер хочет видеть в своей старой-новой команде многих творцов ростовского чуда. Первой ласточкой стал защитник Гранат, о трансфере которого объявили в субботу. За ним могут последовать еще шестеро ростовчан. Сесар Навас и Сослан Джанаев пребывают в статусе свободных агентов, и решить с ними вопросы будет проще. А вот по Сердару Азмуну, Александру Ерохину, Дмитрию Полозу и Федору Кудряшову «Рубину» предстоят непростые переговоры.

Сергей ПАРШИВЛЮК

из «Анжи» в «Ростов».

Бывший капитан «Спартака» не прогадал, согласившись зимой остаться в Махачкале, откуда в силу изменившихся экономических условий и смены собственника рвались уехать практически все ключевые игроки. Потеряв в финансах, Паршивлюк получил столь нужную ему игровую практику, а также вернул утраченную за время нахождения в запасе красно-белых уверенность в собственных силах. В уровне же игрока ни у кого сомнений не было, и теперь у Сергея появилась возможность выбирать. «Ростов» — отличное место для продолжения карьеры. Опыт выступлений в отстраиваемой заново команде у защитника теперь есть, и для возвращающегося в премьер-лигу Леонида Кучука такой исполнитель на вес золота.

Сергей ПЕСЬЯКОВ

из «Спартака» в «Ростов».

Когда-то над этим голкипером посмеивались, перемывая ему все косточки после очередной ошибки. Однако вратарь Песьяков квалифицированный, и когда в последнее время выпадали редкие шансы в «Спартаке», Сергей свой достаточно серьезный уровень демонстрировал. Но в 28 лет надо играть постоянно, а при пользующемся полным доверием Массимо Карреры Артеме Реброве, да еще и после покупки красно-белыми Александра Селихова это практически нереально. Так почему бы не запустить свою карьеру заново на берегах Дона, что удалось списанному многими со счетов другому экс-спартаковцу — Джанаеву? Правда, конкуренцию в футболе никто не отменял, и Песьякову еще предстоит заработать право быть первым номером в заочном споре с Ильей Абаевым, который был основным вратарем «Локомотива» во времена работы с железнодорожниками Кучука.

Ренат ЯНБАЕВ

из «Локомотива» в «Краснодар».

«Быки» затеяли перестройку, и после расставания с ветераном Калешиным у них наметился дефицит крайних защитников. В этом плане Янбаев — настоящая находка не только как ответственный исполнитель и обладатель актуального в условиях лимита российского паспорта. Ренат может практически без потери качества играть как на левом, так и на правом фланге, поэтому футболист значился в долговременных планах клуба. По некоторым данным, все условия соглашения с ним были оговорены еще зимой, и «Краснодару» оставалось лишь дождаться окончания контракта Янбаева с «Локомотивом», получив качественного игрока абсолютно бесплатно.

Мацей ВИЛУШ

из «Леха» в «Ростов».