На первый сбор «Ростова» при Кучуке прибыли 17 футболистов

Первый сбор команда под руководством Леонида Кучука проводит в Австрии, информирует сайт клуба.

На первый сбор «Ростов» прибыл в следующем составе:



Илья Абаев, Сергей Песьяков, Евгений Гошев, Дмитрий Скопинцев, Александр Трошечкин, Саид Ахмаев, Дмитрий Вебер, Валерий Ярошенко, Хорен Байрамян, Андрей Препелицэ, Сергей Паршивлюк, Тимофей Калачев, Павел Могилевец, Александр Гацкан, Марко Девич, Артем Соболь, Дмитрий Тананнев.



Футболисты, которые задействованы в своих национальных сборных, приступят к тренировкам позже.