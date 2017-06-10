Футболисты «Ростова» начали подготовку к сезону и познакомились с тренером Кучуком
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» начали подготовку к новому сезону на сборе в Австрии и познакомились с новым тренерским штабом во главе с Леонидом Кучуком, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
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«Ростов» в пятницу объявил о подписании контракта с Кучуком по схеме «1+1». Днем в субботу футболисты прибыли на место сбора, а вечером познакомились с тренерским штабом и провели первую тренировку под руководством белорусского специалиста.
«Ростов» в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.
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