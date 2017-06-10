Футболисты «Ростова» начали подготовку к сезону и познакомились с тренером Кучуком

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«Ростов» в пятницу объявил о подписании контракта с Кучуком по схеме «1+1». Днем в субботу футболисты прибыли на место сбора, а вечером познакомились с тренерским штабом и провели первую тренировку под руководством белорусского специалиста.

«Ростов» в минувшем сезоне занял шестое место в чемпионате России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Ростов» начал подготовку к новому сезону<br>?<a href="https://t.co/lpwO2NCWpA">https://t.co/lpwO2NCWpA</a> <a href="https://t.co/oiSHQdSfvy">pic.twitter.com/oiSHQdSfvy</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/873631428264767490">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>