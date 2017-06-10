Златан в «Зените»: фантастика или реальность?
Ибрагимович не будет продолжать карьеру в «МЮ». «Зенит» на следующий день подписался на шведа в «твиттере». Связаны ли эти вещи?
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Почему расстался с «МЮ»
Ибрагимович точно будет удивлять нас до самой смерти. Если такие, как он, вообще умирают. Для него проще простого в 35 лет стать игроком основы в
Однако, похоже,
Многие говорили о завершении карьеры — после подобных травм не многие футболисты возвращаются на былой уровень. Тем более возрастные. Но у Ибры был на это аргумент. «Львы восстанавливаются не так, как люди», — написал он под видео, где показал, как идёт процесс восстановления, а за несколько дней до этого засунул травмированную ногу в завоёванный кубок Лиги Европы.
Тем не менее в списках заявленных на следующий сезон футболистов «Манчестер Юнайтед» его имени не оказалось. Его отзаявили. А может, Ибра исключил «МЮ» из своих планов на следующий сезон. Мино Райола, агент игрока, сказал, что Златан точно останется в Европе, однако слухи отправляют его во все точки земного шара, в том числе и в MLS.
Вешать бутсы на гвоздь Златан не собирается.
Почему может присоединиться к «Зениту»
Только надо ли это Ибре, не страдающему от отсутствия амбиций? Не меньшие деньги ему могут предложить в Китае или МЛС. Да и «Зенит» не будет принимать участия в Лиге чемпионов.
Будет ли полезен Златан «Зениту»? С маркетинговой точки зрения — вне всяких сомнений. Про ажиотаж, популярность лиги за рубежом и деньги от рекламных контрактов и продажи футболок лишний раз писать не стоит. У нас уже был подобный пример в Махачкале. Только вот насколько пригодится Ибра на поле? Манчини придётся вписывать шведа в свою игровую модель, не предполагающую два
С другой стороны, даже в 35 лет после травмы Ибре наверняка хватит скиллов, чтобы быть одним из лучших в РФПЛ. Такие, как он, не доигрывают, это ниже их самомнения. «Зенит» привык играть первым номером, Манчини любит игру флангами, потому навесами и забросами Златана могут обеспечивать с избытком. Да и в плане имиджа этот трансфер может стать лучшим в истории клуба. Футболисты из Европы охотнее поедут в Питер, чтобы сыграть с Ибрагимовичем и исполнить свою мечту.
Прямые намёки на переезд в Петербург уже можно наблюдать. Ибра и его агент усердно хранят молчание, боссы «Зенита» обещают громкие трансферы, а официальный «твиттер» «Зенита» подписался на страничку Златана. Последними среди подписок зенитовского «твиттера» были Манчини, Нобоа и Терентьев….
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