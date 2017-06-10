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10 июня 2017, 21:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» и тбилисское «Динамо» стали финалистами турнира Caspian Cup-2017

В турнире Caspian Cup-2017 определились финалисты.

Ими стали команды «Краснодар» и «Динамо» Тбилиси. За третье место поборются «Анжи» и «Ростов», уступившие в полуфинале «Динамо» и «Краснодару» с одинаковым счётом — 0:1. Финал турнира состоится завтра, 11 июня.

Всего в турнире Caspian Cup-2017 участвовало восемь команд. На стадии группового этапа соревнования покинули российские клубы «Рамзан» и «Юность», а также два представителя Азербайджана — «Габала» и «Нефтчи». В турнире матчи длятся 1 час — два тайма по 30 минут.

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