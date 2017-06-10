Андрей Канчельскис: Головину нужно бегом бежать в «Арсенал»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Головин близок к переходу в «Арсенал». Сможет ли он сразу там заиграть?

— Считаю, ему надо бегом бежать в «Арсенал». Быстро собирать вещи — и бежать. Чем быстрее уедет, тем лучше для него и для сборной. Вы же видите, что футбол у нас деградирует. В Англии игрок будет прогрессировать.

— Сможет ли он пробиться в основу «Арсенала»?

— А для чего он тогда играет в футбол с детства? Надо использовать свои шансы, доказывать. Если приглашают, то, наверное, не пассажиром. Значит, есть какие-то планы на Головина. Не думаю, что Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтоб посадить его на скамейку.

— Может, рассчитывает на него на перспективу?

— Ему двадцать один год, а молодыми и перспективными считаются ребята до двадцати лет. А в 21 год уже надо играть в футбол. Это у нас в 25−26 лет говорят о какой-то перспективности. Просто кошмар. Надо нормально смотреть на ситуацию.

— Головин всего полтора года играет на взрослом уровне. Это достаточный срок?

— Теперь станет делать это постоянно. В премьер-лиге лучший в мире футбол. Много борьбы и столкновений. Головин там закалится. А в России Александр может начать деградировать, и года через два не будет показывать нынешний уровень. Кому он тогда окажется нужен? Этот шанс уехать Головину просто необходимо использовать.

— Сколько времени потребуется на адаптацию в английской премьер-лиге?

— На футбольном поле он разберется, это не проблема. Там не нужно больших языковых знаний. Стоит меньше общаться с переводчиком, больше быть в команде, разговаривать с футболистами и простыми людьми. Конечно, переводчик на первое время понадобится: по дому, решать банковские вопросы, где требуется документация. Тем более, уезжать в таком возрасте проще. Он может быстрее усваивать информацию.

В «Арсенале» ему будет легче. Там Глеб заиграл, Аршавин поначалу хорошо себя проявлял и полгода здорово выступал. Не нужно думать, что Головин будет просиживать место на скамейке. Уверен, что у него есть очень большие шансы закрепиться и играть в основном составе «Арсенала».

— Говорят, большая вероятность, что Головин сразу после перехода в «Арсенал» уйдет в аренду. Называются клубы — «Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий, и ЦСКА. Куда ему лучше пойти?

— Если выбор встанет между этими двумя командами, то, конечно, ЦСКА. Клуб играет в Лиге чемпионов и его уровень выше, чем у «Халл Сити». Но считаю, что ему не надо соглашаться на аренду. Нужно идти и пробовать свои силы в основном составе «Арсенала».

— Головину нужна игровая практика, а в команде Слуцкого она почти наверняка будет.

— Скоро у «Арсенала» начнется предсезонная подготовка. И за два — три месяца Головин мог бы спокойно адаптироваться. «Халл Сити» — это не «Арсенал». Тут другой уровень и подбор игроков. В чемпион-лиге не все так просто. Там силовой английский футбол. Он очень простой: борьба, передачи, навесы. Но страшный футбол. Жесткий и трудный дивизион. Головин может там даже потеряться, а не прогрессировать. Не факт, что он приспособится. А в выступлении в премьер-лиге я не вижу проблем для Александра. Главное, чтоб он там играл.

— Многое ЦСКА потеряет с уходом такого футболиста?

— Естественно. Головин хорошо провел сезон. Но у нас есть одна «хорошая» черта — кто-то полгода поиграет, и люди начинают расхваливать игрока, мол, появилась новая звезда. А на следующий сезон футболисты сдуваются. Надо чтобы Головин играл стабильно. Только когда игрок два — три сезона проведет на высоком уровне, можно говорить о том, что он имеет перспективу стать звездой и прославлять нашу сборную.

Кокорин заиграл — и все начали его хвалить. А сейчас он в сборную не попадает. Нет его. Я четыре года назад общался с Кокориным, говорил ему — беги в другой чемпионат. Чем быстрее уедешь, тем лучше. Он не уехал. Наглядный пример. Если Головин не уедет, он может пойти по такому же пути. Ни один тренер не заставит играть, если у человека не будет мотивации. Болото ведь засасывает. Поэтому Головину надо бежать в «Арсенал» быстрым темпом.