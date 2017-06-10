Митрески заявил, что не получил предложения о работе в ФК «Спартак»

Ранее СМИ сообщали, что Митрески может стать тренером-селекционером «Спартака».

«Я прилетал в Москву, встретился со старыми друзьями, увидел свой, можно сказать, родной город, — сказал Митрески по телефону. — Поздравил ребят с чемпионством, которого они так долго ждали. О работе речи не шло. Никакого предложения о сотрудничестве мне сделано не было. Что ж, буду продолжать трудиться там же, где и сейчас — скаутом по Балканам. Если “Спартаку” понадобится моя помощь, конечно, откликнусь сразу же».

Собеседник агентства добавил, что доверенное лицо главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Марко Трабукки является его хорошим другом.

Митрески выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 годы, выиграв с командой чемпионат и Кубок России. Македонец завершил карьеру игрока в 2014 году в азербайджанском «Нефтчи».