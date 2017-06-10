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10 июня 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе. Увеличить
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34-летний футболист в рамках мероприятия проведёт личную тренировку в образе одного из самых известных героев американских комиксов.

В прошедшем сезоне Кержаков принял участие в 14 матчах российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что опытный нападающий может завершить карьеру и стать директором академии «Зенита».

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