А. Кержаков облачится в Супермена для благотворительного аукциона
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выступит в роли Супермена на благотворительном аукционе.
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34-летний футболист в рамках мероприятия проведёт личную тренировку в образе одного из самых известных героев американских комиксов.
В прошедшем сезоне Кержаков принял участие в 14 матчах российской
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