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10 июня 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панюков отправится с «Зенитом» на сбор в Австрию

Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».

По данным издания, 22-летний российский форвард отправится вместе с петербургской командой на сбор в Австрию.

Панюков в августе прошлого года перешёл на правах аренды из литовского «Атлантаса» в португальскую «Брагу». В феврале 2017 года «Брага» рассталась с Панюковым и футболист вернулся в Литву.

Главным тренером «Атлантаса» являлся Константин Сарсания, который в мае стал спортивным директором «Зенита».

В 13-ти матчах чемпионата Литвы Панюков отметился 11 голами.

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