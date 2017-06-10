Панюков отправится с «Зенитом» на сбор в Австрию

По данным издания, 22-летний российский форвард отправится вместе с петербургской командой на сбор в Австрию.

Панюков в августе прошлого года перешёл на правах аренды из литовского «Атлантаса» в португальскую «Брагу». В феврале 2017 года «Брага» рассталась с Панюковым и футболист вернулся в Литву.

Главным тренером «Атлантаса» являлся Константин Сарсания, который в мае стал спортивным директором «Зенита».

В 13-ти матчах чемпионата Литвы Панюков отметился 11 голами.