Панюков отправится с «Зенитом» на сбор в Австрию
Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре в «Зените», сообщает еженедельник «Футбол».
По данным издания, 22-летний российский форвард отправится вместе с петербургской командой на сбор в Австрию.
Панюков в августе прошлого года перешёл на правах аренды из литовского «Атлантаса» в португальскую «Брагу». В феврале 2017 года «Брага» рассталась с Панюковым и футболист вернулся в Литву.
Главным тренером «Атлантаса» являлся Константин Сарсания, который в мае стал спортивным директором «Зенита».
В 13-ти матчах чемпионата Литвы Панюков отметился 11 голами.
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