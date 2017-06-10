Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»

Об этом сообщил агент хорватского футболиста Деян Йоксимович, слова которого приводит Firenzeviola.it.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении 28-летнего хавбека, который выступает за итальянский клуб с 2014 года.

«Решение будет принимать игрок, но в данный момент вариант с Россией не рассматривается», — заявил агент игрока.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 33 матча в итальянской Серии A, забил 2 гола, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек.

В активе Баделя 31 матч и 1 гол за сборную Хорватии.