Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»
Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель не рассматривает возможность продолжения карьеры в России.
Об этом сообщил агент хорватского футболиста Деян Йоксимович, слова которого приводит Firenzeviola.it.
Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении 28-летнего хавбека, который выступает за итальянский клуб с 2014 года.
«Решение будет принимать игрок, но в данный момент вариант с Россией не рассматривается», — заявил агент игрока.
В прошедшем сезоне полузащитник провёл 33 матча в итальянской Серии A, забил 2 гола, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек.
В активе Баделя 31 матч и 1 гол за сборную Хорватии.
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