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10 июня 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»

Обновлено: 19:24
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель не рассматривает возможность продолжения карьеры в России.

Об этом сообщил агент хорватского футболиста Деян Йоксимович, слова которого приводит Firenzeviola.it.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении 28-летнего хавбека, который выступает за итальянский клуб с 2014 года.

«Решение будет принимать игрок, но в данный момент вариант с Россией не рассматривается», — заявил агент игрока.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 33 матча в итальянской Серии A, забил 2 гола, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек.

В активе Баделя 31 матч и 1 гол за сборную Хорватии.

Фиорентина
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