Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

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По данным источника, сумма трансфера может составить £ 10 млн (около € 11,4 млн). При этом «армейцы» хотят сразу взять 21-летнего игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в «Халл Сити», который на этой неделе возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Ранее британские СМИ сообщали, что Головин — в сфере интересов «Челси».