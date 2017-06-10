Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» и московский ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе в английский клуб полузащитника Александра Головина, как сообщает Sports.ru.
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По данным источника, сумма трансфера может составить £ 10 млн (около € 11,4 млн). При этом «армейцы» хотят сразу взять 21-летнего игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в «Халл Сити», который на этой неделе возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
Ранее британские СМИ сообщали, что Головин — в сфере интересов «Челси».
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