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10 июня 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» и московский ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе в английский клуб полузащитника Александра Головина, как сообщает Sports.ru.

Лондонский Арсенал и московский ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе в английский клуб полузащитника Александра Головина как сообщает Sports. Увеличить
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По данным источника, сумма трансфера может составить £ 10 млн (около € 11,4 млн). При этом «армейцы» хотят сразу взять 21-летнего игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в «Халл Сити», который на этой неделе возглавил бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

Ранее британские СМИ сообщали, что Головин — в сфере интересов «Челси».

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