Футболист «Ростова» Гранат перейдет в «Рубин»
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» договорились о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната. Об этом сообщает
пресс-служба «Рубина».
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В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за «Ростов» 21 матч, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее он выступал за иркутскую «Звезду», новосибирскую «Сибирь», московские «Спартак» и «Динамо». В составе
Гранат также вызывался в сборную России, за которую провел девять матчей и забил один мяч.
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