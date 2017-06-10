Футболист «Ростова» Гранат перейдет в «Рубин»

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В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел за «Ростов» 21 матч, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее он выступал за иркутскую «Звезду», новосибирскую «Сибирь», московские «Спартак» и «Динамо». В составе бело-голубых стал бронзовым призером чемпионата России в 2008 году.

Гранат также вызывался в сборную России, за которую провел девять матчей и забил один мяч.