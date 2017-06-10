Контракт с главным тренером «Анжи» Григоряном продлен на один год
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Анжи» продлил соглашение с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год, сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.
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Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года, сменив на этом посту чеха Павла Врбу. В прошедшем сезоне команда под руководством 50-летнего специалиста финишировала на 12-м месте в турнирной таблице и сохранила прописку в Российской футбольной
В мае генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев заявил «Р-Спорт», что Григорян продолжит работу на своем посту.
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