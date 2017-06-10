Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30036916/
10 июня 2017, 10:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Контракт с главным тренером «Анжи» Григоряном продлен на один год

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Футбольный клуб «Анжи» продлил соглашение с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год, сообщается на официальном сайте махачкалинской команды.

Футбольный клуб Анжи продлил соглашение с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год сообщается на официальном сайте махачкалинской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года, сменив на этом посту чеха Павла Врбу. В прошедшем сезоне команда под руководством 50-летнего специалиста финишировала на 12-м месте в турнирной таблице и сохранила прописку в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

В мае генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев заявил «Р-Спорт», что Григорян продолжит работу на своем посту.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать