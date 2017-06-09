Данни: Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона
Полузащитник Данни, которого болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона, поблагодарил всех за поддержку.
— Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона, — написал Данни. — Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех болельщиков за поддержку и те сообщения, которые я получил за последние дни. Желаю вам всего наилучшего, крепко обнимаю, берегите себя.
Данни пропустил первую половину сезона
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