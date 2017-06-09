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9 июня 2017, 22:47 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Данни: Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона

Полузащитник Данни, которого болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сезона, поблагодарил всех за поддержку.

— Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона, — написал Данни. — Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех болельщиков за поддержку и те сообщения, которые я получил за последние дни. Желаю вам всего наилучшего, крепко обнимаю, берегите себя.

Данни пропустил первую половину сезона из-за травмы, и первый официальный матч провел лишь 16 февраля в Лиге Европы. В весенней части чемпионата России он провел 12 игр, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу. По окончании сезона Данни и «Зенит» объявили, что игрок покидает команду, за которую он выступал с 2008 года.

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Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в межсезонье постарается приобрести как минимум двух сильных игроков. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.
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