Тошич: Переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник Зоран Тошич надеется, что ясность с местом продолжения его карьеры настанет до первого сбора ЦСКА, который начнется 14 июня. Об этом Тошич заявил ТАСС.
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Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.
«Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной», — сказал Тошич.
«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем», — отметил игрок.
На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: «Я об этом ничего не знаю».
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За
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