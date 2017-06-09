Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30034610/
9 июня 2017, 21:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тошич: Переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник Зоран Тошич надеется, что ясность с местом продолжения его карьеры настанет до первого сбора ЦСКА, который начнется 14 июня. Об этом Тошич заявил ТАСС.

Тошич: Переговоры с ЦСКА продолжаются надеюсь ситуация прояснится до 14 июня - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.

«Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной», — сказал Тошич.

«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем», — отметил игрок.

На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: «Я об этом ничего не знаю».

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские «Пролетер Зренянин», «Банат Зренянин», «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Кельн».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
9 июня

Жуков: сборная России в матче с чилийцами показала, что прибавляет с каждой игрой

Ставка на женщин и молодежь: МОК утвердил изменение программы ОИ-2020 в 16 видах спорта

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия fair-play в сезоне-2016/17