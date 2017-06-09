Тошич: Переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июня

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Действующий контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня.

«Никаких новостей нет, переговоры продолжается. Надеюсь, что до начала сбора ситуация будет более понятной», — сказал Тошич.

«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в ЦСКА. Но не все зависит от меня. Многое зависит от желания клуба, так что еще ждем», — отметил игрок.

На вопрос, действительно ли у него есть предложения из Азии, Тошич ответил: «Я об этом ничего не знаю».