«ЦСКА и “Спартак” не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛ

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«В Химках не “СКА-Хабаровск” будет принимать “Зенит”, а наоборот»

— В первом туре «Зенит» сыграет на выезде против новичка РФПЛ хабаровского СКА. Это хорошо или плохо?

— «Зениту» будет очень сложно. Петербургские футболисты не привыкли к таким перелетам. Манчини тоже, наверное, еще не до конца понимает, что ему предстоит. Но в клубе и в тренерском штабе — грамотные люди, и они сделают все возможное, чтобы команда была готова к испытанию. Сложнее всего будет новичкам. Неизвестно, справятся ли они со сменой часового пояса. Возможно, в Хабаровске мы их не увидим на поле.

— Из Хабаровска матч могут перенести в Москву на «Арену Химки». «Зенит» от этого выиграет?

— Конечно. Одно дело, когда СКА играет в Хабаровске при своих болельщиках, а соперник к ним летит семь часов. Другое, когда такой перелет предстоит им самим. В Химках «Зенит» будет практически дома, и получится, что он принимает СКА, а не наоборот.

— Правильно ли, что домашние матчи некоторых клубов у нас переносятся в другие города?

— Я считаю так. Если ты играешь в премьер-лиге, у тебя должны быть поле и стадион соответствующего уровня. Если эти требования не выполняются, играй там, где есть необходимые условия. Да, у «Зенита» будет преимущество. Болельщики сине-бело-голубых заполнят Химки. Но виноват в этом не петербургский клуб.

— По поводу болельщиков. Два матча «Зенита», которые вызовут в городе повышенный интерес, стоят в середине лета (30 июля: «Тосно» — «Зенит», 6 августа: «Зенит» — «Спартак»). Это пора отпусков, народ соберется на стадионы?

— Любой настоящий болельщик приедет с дачи поболеть за свою команду. Июль и август — отличная пора для футбола. Об отпусках и даче могут говорить во втором дивизионе или в ФНЛ. Для петербургских болельщиков, когда играет «Зенит», этих слов не существует. Тем более, сейчас матчи «Зенита» будут проходить на новом красивом стадионе. Это — дополнительная мотивация прийти на игру.

«Все клубы должны помечать в календаре день матча против «Рубина»

— Второй матч против «Спартака» «Зенит» проведет 26 ноября в Москве. Получается, весной мы не увидим их противостояние. Не хотелось бы оставить матч двух лидеров российского футбола на конец сезона?

— Ничего страшного в этом не вижу. За заочной дуэлью тоже будет интересно наблюдать. Мы говорим о борьбе «Зенита» и «Спартака» под впечатлением от прошлого сезона. Но нельзя забывать, что в следующем году за Лигу чемпионов будут бороться многие клубы. Тем более третье место теперь тоже позволяет туда попасть.

Сейчас все клубы чемпионата должны помечать в календаре день, когда у них матч против «Рубина». С приходом Курбана Бердыева казанский клуб станет новой силой в нашем чемпионате.

— Матчи двадцатого тура, включая игру «Спартак» — ЦСКА, пройдут 10 декабря. Не кажется, что более логичным решением было бы сыграть эти встречи весной?

— В Москве есть хорошие условия, чтобы минимизировать влияние погоды. Но болельщикам все равно вряд ли будет комфортно. Такие матчи не должны проходить 10 декабря.

Ладно южные города, а что делать с матчами в Екатеринбурге и Перми? («Урал» — «Арсенал», «Амкар» — «Краснодар» — прим. ред.) Если уж ставите матчи на декабрь, то проводите их на южных полях.

— На юге 10 декабря как раз сыграет «Зенит». Ему предстоит матч с «Ахматом». «Тосно» в этот день примет на «Петровском» «Локомотив». Разумно ли это?

— «Петровский» уже прошел через огонь, воду и медные трубы. Работники стадиона знают, как справляться с любыми погодными условиями. Да и болельщики в Петербурге привыкли к декабрьскому футболу. «Зенит» даже в Лиге чемпионов в этом месяце играл.

Конечно, если будет -15, возникнут проблемы. Это уже не будет футболом. Поэтому можно было на юг в грозный отправить другую северную команду, а «Зениту» поставить матч на Крестовском, где есть раздвижная крыша, и болельщики не будут страдать от холода.