Полузащитник Зоран Тошич продлит контракт с московским ЦСКА
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Артем Калинин. Сербский полузащитник Зоран Тошич продолжит карьеру в московском ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Бобан Шимич.
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Контракт 30-летнего серба с ЦСКА заканчивается в конце июня. Ранее гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что желание продлить соглашение есть у обеих сторон, однако существуют финансовые вопросы, которые могут повлиять на переговоры.
«Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с ЦСКА», — сообщил Шимич по телефону.
Тошич в минувшем сезоне провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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