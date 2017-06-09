Полузащитник Зоран Тошич продлит контракт с московским ЦСКА

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Контракт 30-летнего серба с ЦСКА заканчивается в конце июня. Ранее гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что желание продлить соглашение есть у обеих сторон, однако существуют финансовые вопросы, которые могут повлиять на переговоры.

«Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с ЦСКА», — сообщил Шимич по телефону.

Тошич в минувшем сезоне провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.