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9 июня 2017, 20:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Зоран Тошич продлит контракт с московским ЦСКА

МОСКВА, 9 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Сербский полузащитник Зоран Тошич продолжит карьеру в московском ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Бобан Шимич.

Сербский полузащитник <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> продолжит карьеру в московском ЦСКА заявил агентству Р-Спорт представитель футболиста <span class=error>Бобан</span> <span class=error>Шимич</span>. Увеличить
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Контракт 30-летнего серба с ЦСКА заканчивается в конце июня. Ранее гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что желание продлить соглашение есть у обеих сторон, однако существуют финансовые вопросы, которые могут повлиять на переговоры.

«Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с ЦСКА», — сообщил Шимич по телефону.

Тошич в минувшем сезоне провел за армейцев 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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