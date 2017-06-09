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9 июня 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в межсезонье постарается приобрести как минимум двух сильных игроков. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

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«За прошедший год мы продали трех сильных футболистов и получили за них серьезные деньги, — сказал Фурсенко. — У нас определенный запас, и мы сейчас будем очень стараться купить как минимум двух очень сильных футболистов, которые смогут решить игру. Если мы хотим добиваться результатов в Европе, то нам нужны такие футболисты».

Также Фурсенко высказал мнение о предыдущем главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу. Румынский специалист возглавлял «Зенит» с мая прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы. По окончании сезона Луческу сменил итальянец Роберто Манчини.

«Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками, скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно, он ведь всегда был победителем», — отметил президент «Зенита».

Кроме того, Фурсенко отметил желание нового тренера команды Манчини выиграть Лигу чемпионов. «Манчини — очень амбициозный тренер, он хочет побеждать. Он сам сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Он выигрывал английскую премьер-лигу, Серию А, он классно управляет игроками, сейчас нужно создать очень хороший коллектив в команде и на этом энтузиазме двигаться к своим целям», — сказал Фурсенко.

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