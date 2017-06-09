Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

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«За прошедший год мы продали трех сильных футболистов и получили за них серьезные деньги, — сказал Фурсенко. — У нас определенный запас, и мы сейчас будем очень стараться купить как минимум двух очень сильных футболистов, которые смогут решить игру. Если мы хотим добиваться результатов в Европе, то нам нужны такие футболисты».

Также Фурсенко высказал мнение о предыдущем главном тренере сине-бело-голубых Мирче Луческу. Румынский специалист возглавлял «Зенит» с мая прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы. По окончании сезона Луческу сменил итальянец Роберто Манчини.

«Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками, скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно, он ведь всегда был победителем», — отметил президент «Зенита».