Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в межсезонье постарается приобрести как минимум двух сильных игроков. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.
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«За прошедший год мы продали трех сильных футболистов и получили за них серьезные деньги, — сказал Фурсенко. — У нас определенный запас, и мы сейчас будем очень стараться купить как минимум двух очень сильных футболистов, которые смогут решить игру. Если мы хотим добиваться результатов в Европе, то нам нужны такие футболисты».
Также Фурсенко высказал мнение о предыдущем главном тренере
«Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками, скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно, он ведь всегда был победителем», — отметил президент «Зенита».
Кроме того, Фурсенко отметил желание нового тренера команды Манчини выиграть Лигу чемпионов. «Манчини — очень амбициозный тренер, он хочет побеждать. Он сам сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Он выигрывал английскую
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