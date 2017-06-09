Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30034215/
9 июня 2017, 20:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«СЭ»: Вандерсон успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 31-летний нападающий Вандерсон успешно прошел медосмотр в «Динамо». По всей видимости, бразилец полетит с бело-голубыми на сбор в Болгарию. Зимой форвард покинул «Краснодар». За «быков» он выступал с 2012 года.

Как стало известно СЭ 31-летний нападающий Вандерсон успешно прошел медосмотр в Динамо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В завершившемся сезоне южноамериканец провел в чемпионате России 14 матчей и забил три гола. «Динамо» стало первым в первенстве ФНЛ и вернулось в премьер-лигу.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

Фурсенко: «Зенит» постарается приобрести как минимум двух сильных футболистов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в межсезонье постарается приобрести как минимум двух сильных игроков. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.
Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Слуцкий возглавил английский клуб

Из "Спартака" ушел вратарь

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб