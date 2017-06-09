«СЭ»: Вандерсон успешно прошел медосмотр в «Динамо»
Как стало известно «СЭ», 31-летний нападающий Вандерсон успешно прошел медосмотр в «Динамо». По всей видимости, бразилец полетит с
бело-голубыми на сбор в Болгарию. Зимой форвард покинул «Краснодар». За «быков» он выступал с 2012 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В завершившемся сезоне южноамериканец провел в чемпионате России 14 матчей и забил три гола. «Динамо» стало первым в первенстве ФНЛ и вернулось в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter