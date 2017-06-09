Вместо Бердыева — Кучук, а на фланге — Паршивлюк. В «Ростове» начались перемены
«Советский спорт» рассказывает о последних событиях в донском клубе.
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В пятницу «Ростов» «взорвал» российский футбольный мир новостями. Разбираемся, кто теперь тренирует «мужиков», кто ушел из команды, и на кого надеяться болельщикам
ТРЕНЕР — КУЧУК
Примерно в конце мая в руководстве «Ростова» поняли, что сохранить Курбана Бердыева не удастся, поэтому в клубе начали активно искать нового главного тренера. Выбирали на Дону из трех кандидатов: Роберта Евдокимова, Рашида Рахимова и Леонида Кучука. Первые две кандидатуры отпали после предварительных консультаций, и в итоге выбор пал на бывшего наставника «Локомотива» и «Кубани».
В первых числах июня Кучук прилетел в
В пятницу днем после «Ростов» официально объявил о том, что Кучук — новый главный тренер
К радости болельщиков в «Ростове» остался и Дмитрий Кириченко, который 2,5 года помогал Курбану Бердыеву. В Казань легенду донского клуба не взяли, а вот дома его знания лишними не будут.
ПОТЕРИ
А началась пятница с потерь. Уже к полудню клуб объявил об уходе трех футболистов: Сесар Навас, Сослан Джанаев и Никита Медведев покинули «Ростов» в качестве свободных агентов. Испанец, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине». Там же может оказаться и Джанаев. По нашим данным, ближайший помощник Бердыева Виталий Кафанов рассчитывает, что скоро Сослан заменит Сергея Рыжикова в воротах казанцев.
Что касается другого вратаря, то Медведев уже одной ногой в «Локомотиве». Место в стартовом составе ему никто не обещал, но конкуренцию Гилерме рекордсмен
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Николай Резван
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