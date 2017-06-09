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9 июня 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками в силу мягкости характера

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал причину неудачи Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга. Румынский специалист был отправлен в отставку по итогам сезона, его место занял Роберто Манчини.

Председатель правления Зенита Сергей <span class=error>Фурсенко</span> на встрече с болельщиками назвал причину неудачи <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> в клубе из <nobr>Санкт-Петербурга.</nobr> Увеличить
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— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек, — цитирует пресс-служба «Зенита» Фурсенко. — Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем.

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