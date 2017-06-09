Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками в силу мягкости характера
Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал причину неудачи Мирчи Луческу в клубе из
Санкт-Петербурга. Румынский специалист был отправлен в отставку по итогам сезона, его место занял Роберто Манчини.
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— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек, — цитирует
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