Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками в силу мягкости характера

— Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек, — цитирует пресс-служба «Зенита» Фурсенко. — Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем.