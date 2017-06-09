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9 июня 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

БК «Лига Ставок» выбрана официальным спонсором РФПЛ сезона-2017/18

Российская футбольная Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила результаты закрытого конкурса на получение права спонсорства Росгосстрах чемпионата России сезона-2017/18 в категории «азартные игры, беттинг, букмекерская деятельность, приём ставок».

Российская футбольная <nobr>Премьер-Лига</nobr> на своём официальном сайте объявила результаты закрытого конкурса на получение права спонсорства <span class=error>Росгосстрах</span> чемпионата России сезона-2017/18 в категории азартные игры <span class=error>беттинг</span> букмекерская деятельность приём ставок. Увеличить
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Закрытый конкурс был объявлен в мае 2017 года. Заявку на участие в конкурсе подали четыре букмекерские компании, в установленный регламентом срок были сделаны три конкурсных предложения.

В четверг, 8 июня, в офисе РФПЛ состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии. Конверты с поступившими предложениями были вскрыты в присутствии членов комиссии и наблюдателей из приглашенной аудиторской компании.

Победителем закрытого конкурса признано ООО «Первая Международная Букмекерская Компания» (бренд «Лига Ставок»), предложившее наиболее выгодные условия.

С победителем конкурса будет заключён спонсорский договор с набором прав и привилегий, включающих размещение рекламы спонсора в телевизионных трансляциях матчей Росгосстрах чемпионата России, на первой рекламной линии стадионов, а также ряд других опций.
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