Старый новый тренер в «Рубине»

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В этом июне Казань радует не только скорое начало Кубка конфедераций — 2017, четыре матча которого пройдут на красивой «Казань-Арене», включая игры сборных Португалии, Германии и России. Еще одной прекрасной новостью для местных любителей футбола стало возвращение Курбана Бердыева, который после довольно успешного трехлетнего вояжа в «Ростов» принял решение вновь занять пост главного тренера «Рубина», в котором проработал с 2001 по 2013 год.

Президент казанского клуба Радик Шаймиев лично сообщил об этом важном событии на официальном сайте клуба.

«Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин».

Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах.

Игроки также с нетерпением ждут своего «старого» нового тренера. Отпуск у команды получился крайне непродолжительным, словно известный своей суровостью Бердыев уже заранее дал установку вызвать футболистов на тренировки. Так или иначе, 9 июня команда вернулась из отпуска и прошла медосмотр.

Голкипер команды Сергей Рыжиков заверил, что за полмесяца отдыха успел сделать все, что запланировал:

«Все отлично прошло, что планировал, все удалось сделать: побывал на родине, съездил на учебу, отдохнул, позагорал у моря. Я доволен. В школе тренеров позанимался очень продуктивно. Если честно, я не ожидал, что так будет интересно.

Соскучился ли по футболу? Да, да, конечно!

Смотрел много нарезок с вратарскими подвигами в Instagram, уже хочется тоже поскорее надеть перчатки и бутсы.

Сам Бердыев сердечно сообщил, что соскучился по команде и назвал «Рубин» своим домом.

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава.

«Рубин» и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать.

Официально контракт с 64-летним специалистом еще не подписан, но он уже приступил к исполнению своих тренерских обязанностей. Генеральный директор казанцев Рустам Саяхов объяснил это тем, что трудовой договор с Бердыевым тщательно прорабатывается.

«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный.

Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы.

Предыдущий период Бердыева в «Рубине» ознаменовался двумя победами в чемпионате России (в 2008 и 2009 году), одним триумфом в Кубке страны, а затем и в Суперкубке. На европейской арене казанцам удалось дойти до четвертьфинала Лиги Европы в 2013-м. Хочется верить, что и второй приход российско-туркменского наставника вкупе с активным финансированием команды приведет к большим победам.

Тем временем в уже бывшем клубе Бердыева «Ростове» происходит настоящее бегство игроков с футбольного «корабля».

Первыми команду покинули защитник Денис Терентьев и полузащитник Кристиан Нобоа. Оба игрока отправились в санкт-петербургский «Зенит», где они будут работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини. 24-летний Терентьев является перспективным воспитанником сине-бело-голубых, и потому его возвращение было встречено с пониманием, но переход 32-летнего Нобоа стал для некоторых удивлением. Сам игрок признался, что не ожидал такого поворота событий.

«Я всегда хотел завершить карьеру в родном «Эмелеке». Никогда не говорил обратного. Люди меня немного не поняли.

Когда я говорил, что хочу вернуться в «Эмелек» после чемпионата мира, болельщики думали, что я сделаю это прямо сейчас. Но ведь я не ожидал контракта с «Зенитом».

Предпочитаю сначала повесить бутсы на гвоздь, а потом помогать «Эмелеку». Будь то в качестве президента, спортивного директора, тренера или каким-либо иным образом. Просто хочу всегда быть связанным с «Эмелеком», приводит слова Нобоа Teradeportes.

Однако следующие три года по контракту эквадорец проведет в Северной столице.

Также недавно стало известно, что вратари Сослан Джанаев и Никита Медведев (первый был основным вратарем «Ростова» до травмы, а второй весьма качественно его заменил, установив рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках чемпионата) одновременно покинули команду. На их место были немедленно приобретены экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев и вратарь московского «Спартака» Сергей Песьяков, однако пока что нельзя назвать их полноценной заменой двум ушедшим футболистам.

Джанаев дал сердечный комментарий пресс-службе «Ростова», в котором пообещал никогда не забывать клуб, с которым он стал серебряным призером России, а также сыграл во всех матчах Лиги чемпионов.

«За три года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас.

Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в Ростове, не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов»!

Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу, за то, что воспитали команду мужиков! Спасибо персоналу, за ваш труд, вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь! Удачи, «Ростов»! — сказал Джанаев.

Куда отправятся выращенные «Ростовом» голкиперы, пока неизвестно, но уже появились слухи о том, что Медведева зазывает московский «Локомотив». Также неизвестна дальнейшая судьба защитника Сесара Наваса, недавно покинувшего команду после двух отличных сезонов. «Ростов» уже озаботился вопросом обороны и приобрел из польского «Леха» защитника Мацея Вилюша.

Однако очевидно, что у участников 1/8 финала этого розыгрыша Лиги Европы назревают серьезные проблемы с составом, от которых он может и не оправиться. Миссия спасать ростовский клуб выпала Леониду Кучуку, с которым был подписан контракт по системе «1+1». Ранее специалист неплохо поработал в «Локомотиве» и краснодарской «Кубани». Однако бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин не очень верит в итоговый успех Кучука. В интервью «Газете.Ru» он высказал мнение, что более логичным решением стало бы назначить исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко.

«Конечно, уход ключевых игроков — огромная потеря для «Ростова». Даже если клубу удастся найти им замену, все равно это слишком большие потери.

Новым игрокам будет необходимо время, чтобы сыграться. Трудно говорить о том, кто может заменить этих игроков, потому что мы не знаем, в каких условиях находится клуб, в том числе и финансовых.

Не считаю ли я, что для «Ростова» было бы лучшим, чтобы его возглавил Дмитрий Кириченко, а не Кучук? Лично я думал, что останется Кириченко. На мой взгляд, такое решение напрашивалось. Он (Кириченко) — человек, который знает всех игроков, оставшихся в клубе, и его назначение было бы правильным шагом, — посетовал специалист.