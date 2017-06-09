Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените»

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Как сообщает Sky Sport, бразилец может оказаться в «Зените». За своего игрока «Бавария» требует £ 30 млн.

Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник «Зенита» Роберто Манчини в свете ухода из петербургской команды хавбека Мигела Данни.

В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт 26-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2020 года.



Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Косте со стороны «Барселоны».