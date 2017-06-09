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9 июня 2017, 16:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста может продолжить карьеру в России.

Полузащитник Баварии <span class=error>Дуглас</span> Коста может продолжить карьеру в России. Увеличить
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Как сообщает Sky Sport, бразилец может оказаться в «Зените». За своего игрока «Бавария» требует £ 30 млн.

Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник «Зенита» Роберто Манчини в свете ухода из петербургской команды хавбека Мигела Данни.

В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт 26-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Косте со стороны «Барселоны».

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