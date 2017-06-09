Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30032071/
9 июня 2017, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» ведёт переговоры по переходу Коломейцева

Обновлено: 16:37
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «Чемпионату», «Урал» ведёт переговоры относительно перехода полузащитника московского «Локомотива» Александра Коломейцева.

Рассматриваются несколько вариантов: аренда или аренда с правом выкупа.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 19 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Коломейцев выступает за «железнодорожников» с 2015 года, когда перешёл из «Амкара». Также хавбек защищал цвета «Торпедо», «Спортакадемклуба» и ФК «Москва».

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото