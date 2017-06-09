«Урал» ведёт переговоры по переходу Коломейцева

Рассматриваются несколько вариантов: аренда или аренда с правом выкупа.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 19 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Коломейцев выступает за «железнодорожников» с 2015 года, когда перешёл из «Амкара». Также хавбек защищал цвета «Торпедо», «Спортакадемклуба» и ФК «Москва».