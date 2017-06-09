«Урал» ведёт переговоры по переходу Коломейцева
Как стало известно «Чемпионату», «Урал» ведёт переговоры относительно перехода полузащитника московского «Локомотива» Александра Коломейцева.
Рассматриваются несколько вариантов: аренда или аренда с правом выкупа.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провёл в Российской футбольной
Коломейцев выступает за «железнодорожников» с 2015 года, когда перешёл из «Амкара». Также хавбек защищал цвета «Торпедо», «Спортакадемклуба» и ФК «Москва».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter