Он вернулся. Как игроки «Рубина» встречали Бердыева

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Спецкор «СЭ» наблюдал, как игроки проходят медосмотр и готовятся к встрече со старым-новым тренером.

Второе межсезонье подряд «Рубин» становится одним из главных ньюсмекеров РФПЛ. В прошлом году всех свела с ума «испанская революция» и массовый шопинг на 40 миллионов евро, который в итоге рассмешил всю страну. Сейчас — лето больших надежд. За три года в Казани поняли, что не стоит искать от добра добра и решились на возвращение Бердыева.

Ситуация в пятницу утром развивалась стремительно. Пока сонные игроки подъезжали в исторический центр Казани на медосмотр в одну из местных клиник, Бердыев в сопровождении президента клуба уже смотрел свой кабинет на клубной базе.

Заставки на телевидении «Рубина» громче, чем голос тренера, но к этому надо уже привыкнуть.

— Мы рады вернуться домой, — сказал Бердыев от лица всего тренерского штаба. — Будем работать, а там посмотрим.

Всего два предложения, но их достаточно, чтобы болельщики снова поверили в чудо.

БЕЗ РОЧИНЫ, КВЕРКВЕЛИИ И ЦАКТАША.

А в это время, чуть ли не самым первым на медосмотр прибыл Владимир Дядюн, который в последний раз выходил на поле полтора года назад. Многие в Казани реально верят, что полузащитник способен реанимировать карьеру при Бердыеве.

Зимой Рифат Жемалетдинов приезжал сдавать кровь на синем «Ягуаре», а сегодня пришел пешком. Специально проверил — за углом дорогой иномарки не было.

Эльмир Набиуллин отказылся говорить с журналистами, ссылаясь на госэкзамены. Мол, торопится. А вот Тарас Бурлак объяснил отказ просто: «Еще рано». Учитывая, что Бердыев строит команду от обороны, а заканчивал сезон Бурлак в лазарете, как бы не было поздно. Тем более на фоне того, что «Ростов» попрощался с Сесаром Навасом. Кстати, другой защитник, сделавший себе имя при Бердыеве — Соломон Кверквелия, тоже отсутствует. Зато Магомед Оздоев в Казани, но по нему еще ничего не ясно, хотя агент не скрывает, что полузащитник хочет играть под началом именно этого тренера.

Команда отправится на сбор в Австрию в субботу утром. Учитывая, как скурпулезно Бердыев подходит к работе, глупо предполагать, что он не знает способности игроков, имеющихся в распоряжении.

Рочина, Самбрано и Цакташ, ранее не работавшие с Бердыевым, на медосмотр так и не прибыли. Зато были Бауэр, Жонатас, Лестьенн, Сонг и М'Вила. Последнего в Казань звал именно нынешний тренер.

— Я приехал в «Рубин», когда в Казани еще работал Бердыев, — вспомнил француз. — Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в «Рубине», и в «Ростове». Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх кого угодно.

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ — БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Из тройки главных ветеранов «Рубина» Гекдениз, Кузьмин, Рыжиков на разговор решился только вратарь. Учитывая слухи о скором переезде с Дона на Волгу Сослана Джанаева, конкуренция в воротах казанцев развернется не слабая.

— Говорят, что в Казани появится Джанаев? Добро пожаловать! — улыбнулся Сергей. — Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.

— От команды очень большие ожидания.

— От нас и в прошлом году многого ждали. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше они — тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами. Сегодня объявят тренера, и он нам озвучит задачи.

— У «Рубина» очень тяжелый календарь на старте — «Краснодар» дома и «Зенит» на выезде.

— Отличное расписание! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с «Краснодаром» не в гостях. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая.

Единственным, кто вспомнил о Хавьере Грасии, стал молодой полузащитник Ильзат Ахметов.

— Лично я очень благодарен Грасии. Он поверил в меня, — сказал игрок молодежной сборной России. — Бердыев очень хороший тренер, надеюсь, что я многому научусь у него. Когда будет собрание команды еще неизвестно, но предстоит тяжелый сезон. Нам надо оправдаться перед болельщиками за прошлый сезон.

Напомним, что в Австрии «Рубин» проведет два сбора.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.