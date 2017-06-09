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9 июня 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«СКА-Хабаровск» ищет варианты по резервному стадиону, «Арена-Химки» не стоит в приоритете

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» рассматривает различные варианты по заявке резервного стадиона, «Арена-Химки» не стоит в приоритете. Об этом ТАСС сказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Стадион имени Ленина является домашней ареной для клуба. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал, что к «СКА-Хабаровску» есть вопросы по инфраструктуре домашнего стадиона.

«Основные проблемы с ареной в Хабаровске заключаются в качестве поля и освещения. Мы сможем разобраться с полем к началу чемпионата, но по свету вряд ли успеем, потому что поставка оборудования будет только 27 августа. Не думаю, что это настолько критично, так как согласно регламенту можно играть матчи с 13 до 21 часа по местному времени, поэтому мы можем проводить игры в дневное время. Мне кажется, что важнее развитие футбола в регионе, вопреки регламентным нормам. Тем более, осветительное оборудование будет установлено в любом случае», — сказал Флегонтов.

«Арена в Химках не стоит в приоритете, это было выдернуто из контекста. Решение по резервной арене пока не принято. Мы рассматриваем многие варианты, важно, чтобы была удобная логистика, проживание и другие параметры. Не уверен, что этот стадион будет в нашем регионе, но мы определимся в срок», — добавил собеседник ТАСС.

В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В конце мая клуб одержал победу над «Оренбургом» в серии пенальти во втором переходном матче и вышел в РФПЛ.

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. «СКА-Хабаровск» начнет сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с главным тренером Алексеем Поддубским, заявил «Р-Спорт» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.
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